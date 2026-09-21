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Nach Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

Fratzscher: Reformen werden noch schwieriger umsetzbar

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Regierungsparteien SPD und CDU müssen bei den Wahlen am Sonntag herbe Verluste hinnehmen. DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht die geplanten Reformen in Gefahr.

Quelle: Juergen Nowak/Shutterstock.com
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(Reuters) - Top-Ökonom Marcel Fratzscher wertet die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als weiteres Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung. "Für die Bundesregierung wird es nun noch schwieriger werden, den Mut und die politische Unterstützung für ein grundlegendes Reformprogramm ‌zu mobilisieren", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters.

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