Fratzscher: Reformen werden noch schwieriger umsetzbar

(Reuters) - Top-Ökonom Marcel Fratzscher wertet die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als weiteres Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung. "Für die Bundesregierung wird es nun noch schwieriger werden, den Mut und die politische Unterstützung für ein grundlegendes Reformprogramm ‌zu mobilisieren", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters.

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