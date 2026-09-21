PlusNach Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
Fratzscher: Reformen werden noch schwieriger umsetzbar
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Regierungsparteien SPD und CDU müssen bei den Wahlen am Sonntag herbe Verluste hinnehmen. DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht die geplanten Reformen in Gefahr.
(Reuters) - Top-Ökonom Marcel Fratzscher wertet die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als weiteres Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung. "Für die Bundesregierung wird es nun noch schwieriger werden, den Mut und die politische Unterstützung für ein grundlegendes Reformprogramm zu mobilisieren", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 21.09.2026Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen starkheute, 06:03 Uhr · onvista
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals