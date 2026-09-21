Gewerkschaft trommelt zu Aktionstag in der Auto-Branche

WOLFSBURG/ZWICKAU (dpa-AFX) - Mit einem bundesweiten Aktionstag stemmt sich die Gewerkschaft IG Metall am Montag gegen weitere Einschnitte für Beschäftigte der Automobilbranche. Bei rund 280 Aktionen sollen den Angaben zufolge mehr als 100.000 Menschen mobilisiert werden. Dazu seien Betriebsversammlungen in Unternehmen, aktive Mittagspausen und öffentliche Kundgebungen geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Unter anderem werden mehr Investitionen von den Unternehmen in ihre deutschen Standorte gefordert, aber auch eine Ausweitung der Zölle auf chinesische Autos. Zudem verlangt die Gewerkschaft: "Finger weg von der 35-Stunden-Woche!"/hum/DP/zb