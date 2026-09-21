"Handelsblatt": Schlechte Chancen für Bundesbankpräsident auf EZB-Chefposten

Reuters · Uhr
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Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - Die Bundesregierung wird einem Medienbericht zufolge Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das Präsidentenamt der Europäischen Zentralbank (EZB) vorschlagen. Nagel würden im Kanzleramt kaum ‌Chancen eingeräumt, zudem gebe es in der CDU offenbar Vorbehalte gegen ihn, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf ⁠mit ⁠dem Vorgang vertraute Personen. Der Vertrag der amtierenden EZB-Chefin Christine Lagarde endet im Oktober 2027.

Frankreich würde den Niederländer Klaas Knot als Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde an der Spitze der EZB unterstützen, sofern ‌der einflussreiche Posten des EZB-Chefvolkswirts ‌an Frankreich gehe, wie Insider jüngst der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Dieser informelle Vorschlag werde vom französischen Präsidenten Emmanuel ⁠Macron mitgetragen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Würde ‌Deutschland bei diesen Personalien leer ⁠ausgehen, bliebe der Bundesregierung allerdings noch die Option, den Posten der Deutschen Isabel Schnabel im EZB-Direktorium nachzubesetzen. In Notenbankkreisen kursiert laut dem "Handelsblatt" ‌dafür ein bislang öffentlich ⁠unbekanntes Gedankenspiel: Nagel übernimmt den ⁠Posten Schnabels bei der EZB, Schnabel wechselt an die Spitze der Bundesbank. Schnabels achtjährige Amtszeit läuft Ende 2027 aus. Wie das "Handelsblatt" berichtete, steht sie eigentlich vor einem vorzeitigen Wechsel zum Internationalen Währungsfonds. Dort könnte sie die Leitung der Abteilung Finanzmärkte übernehmen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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