Depot von Martin Goersch dreht ins Plus

"Heiße Schokolade" erobert Rang eins der onvista-Spielgruppe

onvista · Uhr
Auf einem Trading Floor einer Bank.
Quelle: Adobe.com/Bill Gallery
onvista bei Google bevorzugen

Seit 7. September das Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale. In der Spielgruppe von onvista hat sich einiges geändert. Der Nutzer "Heiße Schokolade" ist von Platz zwei auf den Spitzenrang der Spielgruppe geklettert und liegt auch im Gesamtspiel mit Platz zwei sehr aussichtsreich im Rennen.

Sein Depot hat seit dem Start des Spiels am 7. September bereits über 320 Prozent zugelegt (Stand Freitagabend). Allerdings hat er sein Depot nicht öffentlich zugänglich gemacht. Seine Erfolgstrades lassen sich also leider nicht einsehen. Auch die Depots der anderen beiden Top-Trader der Spielgruppe, "Relief" und "Spartopf" sind nicht öffentlich.

Martin Goersch springt nach vorn

Anders ist es bei den onvista-Experten. Hier konnte sich Martin Goersch im Vergleich zu vergangener Woche deutlich verbessern. Seine gehebelten Wetten auf Micron und Intel beginnen, sich auszuzahlen. Nach einer schwachen Woche mit zweistelligem Depot-Minus hat Martin den Trend komplett gedreht und liegt nun neun Prozent im Plus.

zum Expertendepot von Martin

Produktmanager Sebastian Wurm kann weiterhin vor allem durch seine Meta-Aktie Anstiege verzeichnen. Diese konnte insgesamt seit Kauf zwölf Prozent Gewinn verzeichnen, sein Gesamdepot hat bislang ein Plus von gut zwei Prozent.

Redaktionsleiter Georg Buschmann hat im Vergleich zu letzter Woche Verluste verzeichnet. Durch einen starken Kursrückgang unter anderem der Aktie von Zoom, mit der Georg auf einen erfolgreichen Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic wetten wollte, schrumpfte der Gewinn im Depot von 4,4 auf 2,9 Prozent.

Insgesamt nehmen aktuell 2.331 Spieler an der onvista-Spielgruppe teil. Hier findest du alle Infos zur Teilnahme am Börsenspiel und der onvista Spielgruppe.

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