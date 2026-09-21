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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Höchststände seit 2007: Hohe Zinsen bieten auch Chancen - ntv Zertifikate 18.09.2026

HSBC · Uhr
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Die #Kapitalmarktzinsen sind stark gestiegen: In den USA haben sie die Fünf-Prozent-Hürde überschritten und auch in Deutschland sind die Werte auf das Niveau der Finanzkrise von vor 20 Jahren geklettert. Doch Anleger können von den gestiegenen #Zinsen auch profitieren. Wie das geht, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.

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