Höchststände seit 2007: Hohe Zinsen bieten auch Chancen - ntv Zertifikate 18.09.2026

Die #Kapitalmarktzinsen sind stark gestiegen: In den USA haben sie die Fünf-Prozent-Hürde überschritten und auch in Deutschland sind die Werte auf das Niveau der Finanzkrise von vor 20 Jahren geklettert. Doch Anleger können von den gestiegenen #Zinsen auch profitieren. Wie das geht, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.



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