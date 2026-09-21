Frankfurt, 21. ⁠Sep (Reuters) - Ein Rückgang beim Ölpreis und Anzeichen einer Annäherung zwischen den USA und China haben den Dax am Montag gestützt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung 0,7 Prozent höher bei 25.491,35 Punkten.

Die Preise für Nordsee-Rohöl Brent und ‌US-Leichtöl WTI gaben um jeweils rund zwei Prozent nach. "Die USA und der Iran zeigen sich offenbar beide zumindest unter Bedingungen offen für Gespräche", ⁠sagte Thomas ⁠Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Aktuell sei es jedoch deutlich zu früh, zu beurteilen, ob die Hoffnung auf Frieden und der fallende Ölpreis länger anhalten werden. "Dennoch freuen sich die Börsen über den Moment."

Für gute Stimmung sorgte auch ein Treffen von US-Finanzminister Scott Bessent mit dem ‌chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng. Dieses sollte das Gipfeltreffen ‌zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in dieser Woche vorbereiten. "Die bislang konstruktive Gesprächsatmosphäre nimmt den Anlegern zumindest vorerst die Sorge vor ⁠neuen politischen Reibereien zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt", sagte Andreas ‌Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets.

Die Anleger ⁠blickten zugleich auf die deutsche Politik. "Sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich", sagte QC-Partners-Experte Altmann. Die rechtspopulistische AfD hat die ‌Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern laut Hochrechnungen vor ⁠der SPD gewonnen. In Berlin gewann ⁠die Linke die Wahl zum Abgeordnetenhaus deutlich.

Linke-Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin Elif Eralp will hart durchgreifen gegen Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt. Die Kursverluste bei Immobilienunternehmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen hielten sich nach der Eröffnung jedoch vorerst in Grenzen. Die Anleger griffen indes bei Technologiewerten zu. Die Titel von Infineon, Aixtron und Suss Microtec legten im Kielwasser von Konkurrenten in den USA und China um rund 2,5 bis vier ⁠Prozent zu.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)