Holm: AfD will in MV Landtagspräsident und Corona-Ausschuss

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nimmt AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm das Amt des Landtagspräsidenten für seine Partei in Anspruch. "Wir haben 45 Prozent der Sitze jetzt im Parlament. Das ist eine enorme Zahl. Und das muss sich natürlich dann auch zeigen, finde ich", sagte Holm in Berlin vor Journalisten. Er rief die anderen Parteien im Parlament auf, "uns die Rechte zu gewähren, die einer solch starken Partei auch zustehen, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diesmal auch den Landtagspräsidenten stellen".

Nach Aussage Holms kommt die AfD im Schweriner Landtag künftig auf 32 Abgeordnete. Das sei ein Zuwachs von 18 zusätzlichen Mandaten. Holm kündigte auch die Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses an. Der Umgang mit der Corona-Pandemie müsse aufgearbeitet werden. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sei während der Pandemie zu rigide vorgegangen, so Holms Vorwurf.

Bei NDR Info hatte Holm zuvor gesagt, sollte es erwartungsgemäß nicht zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Mecklenburg-Vorpommern kommen, will er weiter Bundestagsabgeordneter bleiben. Holm ist auch Co-Landessprecher der AfD im Nordosten. Er hat keinen Sitz im Landtag.

Die AfD hatte die Wahl am Sonntag nach Angaben der Landeswahlleitung mit 38,2 Prozent der Stimmen gewonnen und ihr Ergebnis von vor fünf Jahren damit mehr als verdoppelt. Die SPD verzeichnete leichte Verluste und kommt auf 35,5 Prozent. Die Linke folgt mit 6,5 Prozent auf Platz drei. Die Grünen ziehen mit 5,7 Prozent ins Parlament ein. Die CDU blieb mit 4,9 Prozent unter der Sperrklausel und fliegt erstmals aus einem Landtag. Auch das BSW scheiterte mit 4,8 Prozent knapp./chh/DP/mis

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein19. Sept. · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen