IG-Metall-Chefin: Brauchen beherzte Industriepolitik

Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat angesichts der Krise in der deutschen Autoindustrie eine beherzte Industriepolitik gefordert. Nötig seien Zölle auf Hybridfahrzeuge aus China, niedrigere Energiekosten und Vorgaben für ‌Produktion in Europa, sagte sie vor einer Betriebsversammlung bei Volkswagen am Montag in Wolfsburg. Die Bundesregierung müsse sich hier ⁠klar ⁠dazu bekennen. "Deswegen ein klarer Appell an die Politik und die Arbeitgeber, diese Autoindustrie nicht vor die Wand zu fahren und danach Fahrerflucht zu begehen, sondern dafür zu sorgen, dass wir zusammen nach vorne kommen."

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ‌sagte, dafür sei auch eine bessere ‌Subventionspolitik nötig. Es benötige Subventionen, die ansatzweise dem entgegenträten, was in anderen Märkten zu sehen sei. So bekomme Volkswagen etwa ⁠in Kanada Milliarden dafür, eine Batteriefabrik aufzubauen. "Das macht es uns ‌schwer, Salzgitter zu erweitern", ⁠ergänzte sie. Die Aktionäre müssten ebenfalls ihren Beitrag leisten. Allerdings helfe dabei die Steuerpolitik nicht, weil bei einem Verzicht auf die Dividende nach derzeitigem Recht ‌trotzdem die vollen Steuern fällig ⁠seien. "Wenn wir gemeinschaftlich dafür sorgen ⁠sollen, dass Industriearbeit nicht den Bach runtergeht in Deutschland, müssen wir an der Steuerpolitik Änderungen vornehmen."

Die IG Metall hat zu einem bundesweiten Aktionstag für die Autoindustrie aufgerufen. Geplant sind Hunderte Protestaktionen bei Autobauern und Zulieferern. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass Zehntausende Arbeitnehmer sich an den Aktionen beteiligen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)