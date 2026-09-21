IRW-News: Banyan Gold Corp.: Korrektur: Banyan kündigt eine LIFE-Emission im Wert von 50 Millionen kanadischen Dollar und eine gleichzeitige Privatplatzierung in Höhe von 8 Millionen kanadischen Dollar an

IRW-PRESS: Banyan Gold Corp.: Korrektur: Banyan kündigt eine LIFE-Emission im Wert von 50 Millionen kanadischen Dollar und eine gleichzeitige Privatplatzierung in Höhe von 8 Millionen kanadischen Dollar an

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Vancouver, British Columbia, 20. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (TSXV:BYN) (OTCQB: BYAGF) (Banyan oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach Canaccord Genuity Corp. zugestimmt hat, als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner für und im Namen eines Konsortiums von Agenten (die Agenten) zu fungieren, im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung nach bestem Bemühen (das Angebot) von bis zu 25.000.000 Aktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 50.000.000 $ zu fungieren.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. September 2026 oder zu einem anderen Zeitpunkt, auf den sich die Gesellschaft und die Konsortialbanken einigen, abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots beabsichtigt das Unternehmen zudem, bis zu 4.000.000 Aktien im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie auszugeben, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 8.000.000 $ zu erzielen (das Parallelangebot).

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen des Angebots und des gleichzeitigen Angebots wird für die Weiterentwicklung der Yukon-Projekte des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die im Rahmen des Angebots auszugebenden Aktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada und/oder anderen berechtigten Rechtsordnungen gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten und ergänzten Fassung zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen des Angebots verkauften Aktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots verkauften Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Es liegt ein Emissionsprospekt im Zusammenhang mit dem Angebot vor, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.banyangold.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten diesen Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die Bedeutung, die ihnen in der Regulation S gemäß dem Gesetz von 1933 zugewiesen wird.

Bevorstehende Veranstaltungen

· Precious Metals Summit, Beaver Creek, 22. bis 25. September 2026

· Unternehmenspräsentation: 23. September um 13:30 Uhr MDT

· Denver Gold Forum, Colorado Springs, 27. bis 30. September 2026

· The MoneyShow, Orlando, 5. bis 7. Oktober 2026

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake im Yukon am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels im traditionellen Gebiet der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council.

Banyan besitzt außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Goldprojekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich bitte an das

Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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