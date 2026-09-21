IRW-News: Miningscout: Hochgradiges Entdeckungspotenzial: Nevadas Explorer bohren erfolgreich nach Gold und Silber

IRW-PRESS: Miningscout: Hochgradiges Entdeckungspotenzial: Nevadas Explorer bohren erfolgreich nach Gold und Silber

Die historisch einschlägigen Bergbaugebiete in Nevada bieten noch immer wieder Potenzial für hochgradige Entdeckungen, wie ein Blick auf jüngste Bohrungen, Ressourcenschätzungen und Feldprogramme belegt.

Der Metallexplorer Advanced Gold Exploration (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) hat bei der Suche nach einem hochgradigen Silbervorkommen auf das Silver Belle-Projekt im Eureka County im US-Bundesstaat Nevada gesetzt. Das Projekt, das ursprünglich in den 1930er Jahren erschlossen wurde, hat seither keine moderne Exploration erfahren. Genau diese moderne Exploration wurde nun gestartet - mit Erfolg.

Im Frühjahr führten die Geologen des Explorers ein Kartierungs- und Probenahme-Erkundungsprogramm auf dem 2.000 Acres (gut 8 km2) großen Gelände durch. Das Ergebnis ist vielversprechend: Mindestens drei Zonen zeigen eine hochgradige Mineralisierung. Diese Zonen erstrecken sich über mehrere Kilometer und wurden durch kleine historische Minen und Schürfstellen erkundet. In der Mine Pixie ergab eine Probe 257 Gramm Silber pro Tonne über 70 Zentimeter. In der Mine Philippsburg fanden die Geologen 192 Gramm Silber pro Tonne sowie mehr als 10 % Blei, 2,3 % Zink und 0,1 % Kupfer. Eine Probe aus der Mine Mammoth ergab 189 Gramm Silber pro Tonne und 7,4 % Zink.

Advanced Gold Exploration bestätigt Silber- und Antimonfunde

Die Historie des Projekts war ein wesentlicher Grund für die Entscheidung, dort nach Silber zu suchen. In dem Gebiet wurde vor rund 90 Jahren produziert. In den 1930er Jahren baute Silver Belle Mining einen Schacht sowie mehrere Stollen und Querschläge über insgesamt 500 Fuß. Aus dem Jahr 1937 ist eine Erzlieferung an eine Schmelzhütte dokumentiert. Die damals gelieferten 21 Tonnen enthielten 1.611 Gramm Silber und 3.000 Gramm Antimon pro Tonne sowie 37% Blei, 10 % Zink und 1 % Kupfer.

Das Hauptziel des Probenahmeprogramms bestand darin, historische Mineralisierungen, die in früheren Förderanlagen und Schürfgruben identifiziert worden waren, im Rahmen eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 erneut nachzuweisen und zu validieren. Der technische Bericht wurde im August eingereicht. Der Optimismus der Geologen stützt sich zum einen auf die Historie des lizenzierten Projektgebiets, zum anderen auf die Geologie der erweiterten Region. Nevada ist nicht umsonst der Bergbau-Hotspot der USA und der Eureka-Battle-Mountain-Gürtel, in dem sich Silver Belle befindet, ist unter Explorern weltweit berühmt.

Dr. Craig Gibson, der Verantwortliche für den technischen Bericht, sagt: Die Mineralisierung auf dem Projekt ähnelt jener, die für die CRD-Mineralisierung bei der großen Lagerstätte Ruby Hill bei Eureka etwa 55 Kilometer südwestlich des Projekts Silver Belle beschrieben wird. CRD-Systeme (Carbonate Replacement Deposits, dt. Karbonat-Verdrängungslagerstätten) sind Erzlagerstätten, die entstehen, wenn heiße, metallreiche Flüssigkeiten aus der Tiefe durch lösliche Karbonatgesteine (wie Kalkstein oder Dolomit) aufsteigen und diese chemisch verdrängen. Statt Hohlräume einfach nur auszufüllen, löst das saure, metallbeladene Fluid das Karbonatgestein auf und fällt an exakt derselben Stelle Sulfidminerale aus. CRDs gehören zu den reichhaltigsten Buntmetall- und Edelmetalllagerstätten weltweit.

Projektfortschritte bei Nevadas Edelmetallexplorern

Die reiche Geologie Nevadas zieht - zusammen mit dem bergbaufreundlichen Standort - Explorer aus der ganzen Welt an. Wie dynamisch die Exploration im Bundesstaat derzeit voranschreitet, zeigt ein Blick auf veröffentlichte Ergebnisse aus den vergangenen Wochen.

Sun Silver (ISIN: AU0000330474, WKN: A40CJ4) legte zuletzt mehrfach Bohrergebnisse für das Silber-Gold-Projekt Maverick Springs im Nordosten Nevadas, etwa auf halber Strecke zwischen Elko und Ely, vor. Anfang August wurden 28,2 Meter mit 80 Gramm Silberäquivalent pro Tonne gemeldet, dazu 8,3 Meter mit 170 Gramm Silberäquivalent außerhalb der bestehenden Mineralressourcenschätzung. Am 19. August folgten 98,3 Meter mit 120,3 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, am 03. September 89 Meter mit 70 Gramm. Anfang September meldete das Unternehmen 16,8 Meter mit 20 Gramm Silberäquivalent - und zwar ab der Oberfläche.

Lahontan Gold (ISIN: CA50732M1014, WKN: A3DKKY) legte Mitte August eine aktualisierte MRE für das Projekt Santa Fe vor. Die ehemalige Tagebaumine mit Haufenlaugung zur Gewinnung von Gold und Silber befindet sich in Nevadas ertragreichem Walker Lane-Gebiet. Die MRE sieht angezeigte Mineralressourcen von 1.195.000 Unzen Goldäquivalent und abgeleitete Mineralressourcen von 1.190.000 Unzen Goldäquivalent. Jüngste, noch nicht in der MRE enthaltene Bohrungen im Haldenlager ergaben 9,90 Meter mit 2,40 Gramm Gold und 50,7 Gramm Silber pro Tonne und 10,7 Meter mit 1,81 Gramm Gold und 64,8 Gramm Silber pro Tonne.

Scorpio Gold (ISIN: CA80918M3021, WKN: A3E2GX) setzt bei Manhattan ebenfalls auf die ertragreiche Geologie Nevadas. Das Projekt im Walker Lane Trend enthält laut einer MRE von September 2025 740.000 Feinunzen Gold bei einem Goldgehalt von 1,26 Gramm pro Tonne. An einer Aufstockung der MRE wird durch Bohrungen intensiv gearbeitet. Anfang September meldete das Unternehmen 3,02 Gramm Gold pro Tonne über 48,92 Meter und 1,19 Gramm über 99,94 Meter.

Entdeckungspotenzial auch bei Silver Belle-Projekt

i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067, WKN: A3CLTE) bohrte im Sommer bei Archimedes, das zum Ruby Hill Komplex gehört, dessen Geologie Ähnlichkeiten zum Silver Belle Projekt von Advanced Gold Exploration aufweist. i-80 Gold meldete Ende Juni 16,2 Gramm Gold pro Tonne über 56,4 Meter und 21,9 Gramm über 20,2 Meter.

Das Management von Advanced Gold ist von dem Potenzial bei Silver Belle überzeugt. CEO Arndt Roehlig erläutert: Angesichts der an der Oberfläche identifizierten robusten Silber-Blei-Zink-Mineralisierung und der vielversprechenden, verborgenen Ziele in Form von Karbonat-Ersatzlagerstätten (CRD), die sich unterhalb der Kiesablagerungen am Gebirgsfuß erstrecken, hat Silver Belle beträchtliches Potenzial für Entdeckungen und Wachstum. Der eingereichte technische Bericht ist eine solide Grundlage für die nächste Arbeitsphase.

Vom Erfolg dieser Arbeiten sollte dann auch der Aktienkurs des Unternehmens wieder anspringen. Dieser hat nach einer kurzen Rallye Anfang des Jahres deutlich nachgegeben und die Bewertung in den niedrigen einstelligen Millionenbereich (aktuell rund 2,5 Mio. CAD) gedrückt. Diese Bewertung dürfte kaum Bestand haben, wenn sich an einem historisch und geologisch einschlägigen Standort ein Pfad zu einem erfolgreichen Explorationsprojekt abzeichnet.

Weitere Informationen zu Advanced Gold Exploration finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/advanced-gold-exploration/

Unternehmen: Advanced Gold Exploration Inc.

CSE: AUEX

WKN: A41RJV

ISIN: CA00792D2023

Webseite: www.advancedgoldexploration.com

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