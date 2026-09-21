KI-Rally setzt sich fort. Parallel dazu sinken die Ölpreise und Renditen

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Die Wall Street startet deutlich fester in die Woche. Rückenwind liefern fallende Ölpreise und leicht sinkende Renditen. Trotz der überwiegend negativen Nachrichten aus Nahost, gibt Brent auf rund 100 US-Dollar nach, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sinkt auf 4,95 Prozent. Im Mittelpunkt steht diese Woche der Trump-Xi-Gipfel am Donnerstag, bei dem Handel, Zölle, Taiwan und KI eine zentrale Rolle spielen dürften. Die Hoffnungen auf kleinere Zollsenkungen und Fortschritte in der Nahost-Diplomatie im Umfeld der UN-Generalversammlung, sorgen zum Wochenauftakt für bessere Stimmung. Auch der KI-Sektor zieht weiter an, obwohl die Nachrichtenlage gemischt bleibt. Anthropic will seine Rechenkapazität bis Ende 2027 auf zehn Gigawatt verdoppeln. Gleichzeitig scheint sich der Börsengang aber um einige Wochen zu verschieben. Zudem wird berichtet, dass zwischen 2026 und 2030 einen negativen freien Cashflow von rund 280 Milliarden US-Dollar sehen wird. Positiv fällt Ciena auf. Evercore stuft die Aktie hoch und sieht optische Netzwerke zunehmend als Engpassfaktor für den Ausbau der KI-Infrastruktur.



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