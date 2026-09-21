Kirschenernte in Deutschland fällt 2026 recht üppig aus

Berlin, ⁠21. Sep (Reuters) - Die deutschen Obstbaubetriebe haben im Sommer 2026 eine gute Kirschenernte erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag ‌mitteilte, wurden insgesamt rund 48.500 Tonnen Süß- und Sauerkirschen geerntet. Die Ernte lag ⁠damit ⁠7,8 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (2016-2025) und übertraf das ebenfalls ertragreiche Vorjahr um 3,0 Prozent. Von der Gesamterntemenge entfielen dabei ‌80,2 Prozent auf Süßkirschen und ‌19,8 Prozent auf Sauerkirschen.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen erwarten die Obstbaubetriebe 2026 auch ⁠eine gute Birnenernte von rund 40.900 Tonnen. ‌Damit wird die ⁠diesjährige Ernte voraussichtlich 7,7 Prozent höher ausfallen als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Gegenüber dem ertragsstarken ‌Vorjahr wird ⁠allerdings mit einem leichten ⁠Rückgang von 3,3 Prozent gerechnet. Bezogen auf die Anbaufläche von 2100 Hektar wird ein durchschnittlicher Ertrag von 19,8 Tonnen Birnen pro Hektar erwartet.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)