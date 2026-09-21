Kreise: EU will Sanktionen gegen russische Milliardäre aufheben
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will wegen einer drohenden Totalblockade von Russland-Sanktionen durch einzelne Mitgliedstaaten ihre Strafmaßnahmen gegen die beiden Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman aufheben. Ein entsprechendes Beschlussverfahren sei am Abend in Brüssel eingeleitet worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten./aha/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seinheute, 17:30 Uhr · onvista
PlusMehrere Bieter interessiert
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße