Kühne+Nagel winkt durch Amazon-Deal Milliardenumsatz mit KI-Logistik

Zürich, 21. ⁠Sep (Reuters) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel (K+N) baut seine Zusammenarbeit mit dem US-Technologiekonzern Amazon aus. Die langfristige Vereinbarung umfasse auch die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS), teilte Kühne+Nagel am Montag mit. Dabei geht es um Logistikdienstleistungen für die AWS-Infrastruktur, vom Bau und der ‌Inbetriebnahme der Anlagen bis hin zur Wartung und Modernisierung.

Die Vereinbarung hat einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge das Potenzial, das jährliche Geschäftsvolumen zwischen ⁠den beiden ⁠Unternehmen auf mehrere Milliarden Dollar zu steigern. Gegenwärtig liege der Umsatz von K+N mit Amazon in einem höheren dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Ein großer Teil des zusätzlichen Geschäfts dürfte demnach auf Komponenten für die KI-Infrastruktur entfallen, die aus Asien in andere Regionen der Welt geliefert werden. ‌Kühne+Nagel erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von 24,5 Milliarden ‌Franken.

Die Kooperation wird der Mitteilung zufolge durch eine finanzielle Vereinbarung untermauert. Demnach erhält Amazon eine Kaufoption auf K+N-Aktien. Falls K+N innerhalb von sieben Jahren gewisse Meilensteine ⁠erreicht, kann Amazon dem Insider zufolge K+N-Aktien zum gegenwärtigen Kurs erwerben. Amazon habe ‌also ein Interesse, K+N hohe Aufträge zu ⁠erteilen. Kühne+Nagel trage dabei kein Risiko. Die K+N-Aktien aus dem Eigenbestand seien mithilfe eines Finanzdienstleisters bereits abgesichert worden.

An der Börse kletterte K+N am Vormittag um 5,8 Prozent. K+N könne mit seinen digitalen Kompetenzen ‌und seiner Lieferketten-Expertise strategisch punkten, erklärte ⁠Marco Estermann, Analyst der Luzerner Kantonalbank. ⁠Dass AWS als Kunde gewonnen werden konnte, zeige, dass K+N ein erfolgreiches und skalierbares Konzept für die hochkomplexe Rechenzentren-Logistik besitze. Google Cloud ist bereits Kunde von K+N.

Amazon hat bereits mit anderen Konzernen Optionsvereinbarungen geschlossen. Anfang September meldete der US-Halbleiterhersteller Qualcomm, dass er gemeinsam mit Amazon Spezialprozessoren für KI-Rechenzentren entwickle. Die Kooperation habe ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, für rund vier Milliarden Dollar bei dem ⁠Halbleiterhersteller einzusteigen.

Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).