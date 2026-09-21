Kühne+Nagel winkt durch Amazon-Deal Milliardenumsatz mit KI-Logistik

Zürich, 21. Sep (Reuters) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel (K+N) baut seine Zusammenarbeit mit dem US-Technologiekonzern Amazon aus. Die langfristige Vereinbarung umfasse auch die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS), teilte Kühne+Nagel am Montag mit. Dabei geht es um Logistikdienstleistungen für die AWS-Infrastruktur, vom Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen bis hin zur Wartung und Modernisierung.
Die Vereinbarung hat einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge das Potenzial, das jährliche Geschäftsvolumen zwischen den beiden Unternehmen auf mehrere Milliarden Dollar zu steigern. Gegenwärtig liege der Umsatz von K+N mit Amazon in einem höheren dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Ein großer Teil des zusätzlichen Geschäfts dürfte demnach auf Komponenten für die KI-Infrastruktur entfallen, die aus Asien in andere Regionen der Welt geliefert werden. Kühne+Nagel erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von 24,5 Milliarden Franken.
Die Kooperation wird der Mitteilung zufolge durch eine finanzielle Vereinbarung untermauert. Demnach erhält Amazon eine Kaufoption auf K+N-Aktien. Falls K+N innerhalb von sieben Jahren gewisse Meilensteine erreicht, kann Amazon dem Insider zufolge K+N-Aktien zum gegenwärtigen Kurs erwerben. Amazon habe also ein Interesse, K+N hohe Aufträge zu erteilen. Kühne+Nagel trage dabei kein Risiko. Die K+N-Aktien aus dem Eigenbestand seien mithilfe eines Finanzdienstleisters bereits abgesichert worden.
An der Börse kletterte K+N am Vormittag um 5,8 Prozent. K+N könne mit seinen digitalen Kompetenzen und seiner Lieferketten-Expertise strategisch punkten, erklärte Marco Estermann, Analyst der Luzerner Kantonalbank. Dass AWS als Kunde gewonnen werden konnte, zeige, dass K+N ein erfolgreiches und skalierbares Konzept für die hochkomplexe Rechenzentren-Logistik besitze. Google Cloud ist bereits Kunde von K+N.
Amazon hat bereits mit anderen Konzernen Optionsvereinbarungen geschlossen. Anfang September meldete der US-Halbleiterhersteller Qualcomm, dass er gemeinsam mit Amazon Spezialprozessoren für KI-Rechenzentren entwickle. Die Kooperation habe ein Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, für rund vier Milliarden Dollar bei dem Halbleiterhersteller einzusteigen.
Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).
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