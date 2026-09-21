Dax Vorbörse 21.09.2026

Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark

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Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem Dax zu Wochenbeginn helfen. Der XDax signalisiert eine Stunde vor Xetra-Eröffnung einen Stand von 25.465 Punkten. Das entspräche einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Damit würde dem Dax die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Dax nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen.

USA: Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Die New Yorker Börsen sind am Freitag mehrheitlich wenig bewegt aus dem Handel gegangen. Als Kursstütze nach dem starken Vortag erwiesen sich die zuletzt sinkenden Ölpreise. Dass die Renditen für US-Anleihen nach der jüngsten Pause wieder anzogen, beeindruckte die Anleger nicht. Auch der große Verfall an den Terminbörsen hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich noch 0,2 Prozent auf 51.683 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung beläuft sich der Wochenverlust für den Leitindex auf 1,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,2 Prozent auf 7.651 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.778+ 0,61 Prozent
S&P 5007.638+ 1,14 Prozent
Nasdaq 10029.442+ 1,72 Prozent

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 0,7 Prozent auf 29.644 Punkte nach oben, womit er die anderen Indizes einmal mehr übertrumpfte. Vor allem dank des starken Donnerstags schraubte er sein Wochenplus damit auf 0,9 Prozent hoch

Asiatische Börsen notieren im Plus

In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt dank rückläufiger Ölpreise und einer weiteren Erholung bei Technologiewerten wie Samsung oder SK Hynix zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Japan und Südkorea aus. Die Börsen in China und Hongkong waren ebenfalls im Plus, aber lediglich moderat.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.019+1,38 Prozent
Hang Seng24.917+0,67 Prozent
CSI 3004.528+0,45 Prozent
Kospi6.996+1,48 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,73+0,34 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,52-0,003 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,00+0,004 Prozentpunkte

Devisenmärkte Freitag im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1476-0,08 Prozent
Dollar in Yen157,03+0,10 Prozent
Euro in Yen180,23+0,01 Prozent

Ölmärkte Freitag im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent101,94 Dollar-1,93 Dollar
WTI98,41 Dollar-1,89 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 63,00 (92,50) EUR - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 226 (223) EUR - 'BUY'

- LBBW SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 99 (104) EUR - 'KAUFEN'

- ODDO BHF STARTET INIT MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 60 EUR

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Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- UBS SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 72 (102) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET ATOSS SOFTWARE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 100 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 260 (275) USD - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 50 (48,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET ALM. BRAND MIT 'BUY' - ZIEL 19,20 DKK

(mit Material von dpa-AFX)

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