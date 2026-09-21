Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark

Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem Dax zu Wochenbeginn helfen. Der XDax signalisiert eine Stunde vor Xetra-Eröffnung einen Stand von 25.465 Punkten. Das entspräche einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Damit würde dem Dax die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Dax nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen.

USA: Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Die New Yorker Börsen sind am Freitag mehrheitlich wenig bewegt aus dem Handel gegangen. Als Kursstütze nach dem starken Vortag erwiesen sich die zuletzt sinkenden Ölpreise. Dass die Renditen für US-Anleihen nach der jüngsten Pause wieder anzogen, beeindruckte die Anleger nicht. Auch der große Verfall an den Terminbörsen hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich noch 0,2 Prozent auf 51.683 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung beläuft sich der Wochenverlust für den Leitindex auf 1,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,2 Prozent auf 7.651 Punkte.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 0,7 Prozent auf 29.644 Punkte nach oben, womit er die anderen Indizes einmal mehr übertrumpfte. Vor allem dank des starken Donnerstags schraubte er sein Wochenplus damit auf 0,9 Prozent hoch

Asiatische Börsen notieren im Plus

In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt dank rückläufiger Ölpreise und einer weiteren Erholung bei Technologiewerten wie Samsung oder SK Hynix zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Japan und Südkorea aus. Die Börsen in China und Hongkong waren ebenfalls im Plus, aber lediglich moderat.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.019 +1,38 Prozent Hang Seng 24.917 +0,67 Prozent CSI 300 4.528 +0,45 Prozent Kospi 6.996 +1,48 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,73 +0,34 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,52 -0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,00 +0,004 Prozentpunkte

Devisenmärkte Freitag im Überblick

Ölmärkte Freitag im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 101,94 Dollar -1,93 Dollar WTI 98,41 Dollar -1,89 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 63,00 (92,50) EUR - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 226 (223) EUR - 'BUY'

- LBBW SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 99 (104) EUR - 'KAUFEN'

- ODDO BHF STARTET INIT MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 60 EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 72 (102) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET ATOSS SOFTWARE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 100 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 260 (275) USD - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 50 (48,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET ALM. BRAND MIT 'BUY' - ZIEL 19,20 DKK

(mit Material von dpa-AFX)

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