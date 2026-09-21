Berlin, ⁠21. Sep (Reuters) - In Deutschland waren in der ersten Jahreshälfte mehr Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das ‌Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, stieg das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) um zwei Prozent ⁠auf insgesamt ⁠5,7 Milliarden. Drei Jahre nach Einführung des Deutschland-Tickets gab es somit noch einen geringen Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr. Im ersten Halbjahr 2024 hatte der Anstieg sechs Prozent ‌gegenüber dem Vorjahreszeitraum betragen, in ‌der ersten Jahreshälfte 2025 war es ein Prozent.

Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr sank im ⁠ersten Halbjahr 2026 auf 75 Millionen Fahrgäste, das ‌entspricht einem Rückgang ⁠von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei von Januar bis Juni mit 69 Millionen Fahrgästen drei Prozent ‌weniger Fahrgäste als ⁠im Vorjahreszeitraum. Eine Ursache hierfür ⁠dürften witterungsbedingte Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs im ersten Quartal gewesen sein, wie Destatis weiter mitteilte. Im Fernverkehr mit Bussen reisten rund 5,4 Millionen Fahrgäste, hier ergab sich ein Zuwachs von zehn Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)