Nasdaq vor 30.000 Punkten – während der DAX weiter kämpft!

Nasdaq und DAX könnten derzeit kaum unterschiedlicher unterwegs sein: Während der US-Technologieindex nach der Fed-Sitzung und dem Verfallstag wieder kräftig zulegt und die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten ins Visier nimmt, kämpft der DAX weiter mit den Verlusten der vergangenen Woche. Rückenwind kommt zugleich vom Bitcoin, der erstmals seit Ende Januar wieder über 84.000 US-Dollar steigt. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Startet jetzt die nächste große Tech-Rally – oder wartet an den aktuellen Widerständen bereits die nächste Ernüchterung?

Im aktuellen Marktcheck analysieren wir die wichtigsten Marken bei Nasdaq, DAX, S&P 500, Dow Jones, EuroStoxx und EUR/USD und werfen außerdem einen Blick auf spannende Einzelwerte. Im Fokus stehen unter anderem Strategy, CoreWeave, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Alphabet, Apple, IBM, Goldman Sachs, RENK, Rheinmetall und Novo Nordisk. Welche Aktien jetzt besonders stark aussehen, wo neue Ausbrüche möglich sind und welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten, zeigen wir im Video.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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