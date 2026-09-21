Norma Group verkleinert Vorstand nach Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group verkleinert im Zuge seines Umbaus den Vorstand. Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der Norma Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus./mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NORMA

Das könnte dich auch interessieren

Verluste im Chip-Sektor
KI-Bedenken belasten Dax-Titel - Halbleiterwerte im Minus14. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Analyse der Beratung EY
Deutsche Autobauer verlieren weiter an Bodengestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Autobauer verlieren weiter an Boden
Deutscher Leitindex
Dax rutscht nach starken Vortagen wieder ab18. Sept. · dpa-AFX
Dax rutscht nach starken Vortagen wieder ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen