Norma Group verkleinert Vorstand nach Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group verkleinert im Zuge seines Umbaus den Vorstand. Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der Norma Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus./mis