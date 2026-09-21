Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

21.09.2026 / 17:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.09.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR (zuvor: 4,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Umsatzprognose deutlich angehoben, EBITDA-Spanne verengt

BIKE24 hat am 16. September per Ad-hoc-Mitteilung die Umsatzprognose für
2026 deutlich angehoben und die Ergebnisbandbreite konkretisiert. Auf Basis
der bisherigen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand nun Erlöse von 345
bis 360 Mio. EUR nach zuvor 316 bis 332 Mio. EUR - ein Beleg dafür, dass
sich die auf den HIT skizzierte Wachstumsdynamik zuletzt nochmals
beschleunigt hat.

Breit getragenes Wachstum, aber margenseitig durchwachsen: Treiber der
Anhebung ist laut Unternehmen eine erhöhte Nachfrage über alle Märkte
hinweg, mit besonders starker Dynamik in den internationalen Märkten. Das
passt zur zuletzt kommunizierten Lokalisierungsstrategie und untermauert aus
unserer Sicht die auf dem HIT hervorgehobene Sortimentsbreite als
Wachstumstreiber außerhalb der DACH-Kernmärkte. Gleichzeitig weist BIKE24
darauf hin, dass das überdurchschnittliche internationale Wachstum derzeit
mit markt- und länderspezifisch geringeren Ergebnisbeiträgen einhergeht.
Zusätzlich belasten ein preissensitives Marktumfeld, eine hohe Nachfrage
nach margenschwächeren Elektronikartikeln sowie gestiegene Transportkosten
die Ergebnisentwicklung. Beim bereinigten EBITDA bestätigt das Unternehmen
zwar die bestehende Jahresprognose von 16,0 bis 20,0 Mio. EUR, präzisiert
die Erwartung nach aktuellem Stand aber auf eine engere Bandbreite von 16,0
bis 18,0 Mio. EUR. Der Vorstand hält dabei explizit an der
wachstumsorientierten Aussteuerung fest, um die Marktdynamik zur weiteren
Kundengewinnung und Erhöhung der Marktdurchdringung zu nutzen - aus unserer
Sicht eine nachvollziehbare Priorisierung von Marktanteilsgewinnen in einem
konsolidierenden Wettbewerbsumfeld.

Einordnung gegenüber unseren Schätzungen: Unsere bisherige Umsatzprognose
von EUR 336,0 Mio. lag bereits oberhalb der alten Guidancespanne, aber
unterhalb des unteren Endes der neuen Guidance-Spanne. Wir heben unsere
Schätzung entsprechend auf EUR 355,0 Mio. an und positionieren uns damit im
oberen Bereich der neuen Unternehmensspanne von EUR 345 bis 360 Mio. Bei der
Ergebnisgröße verhält es sich umgekehrt: Unsere bisherige adj.
EBITDA-Schätzung von EUR 20,5 Mio. lag oberhalb der nun präzisierten
Bandbreite von EUR 16,0 bis 18,0 Mio. Vor dem Hintergrund des beschriebenen
Margenmixes aus internationalem Wachstum, höherem Elektronikanteil und
gestiegenen Frachtkosten reduzieren wir unsere EBITDA-Schätzung auf EUR 18,0
Mio. und damit an das obere Ende der neuen Unternehmensbandbreite. In der
Folge senken wir unsere implizite EBITDA-Marge 2026e auf rund 5,1% (zuvor
6,1%).

Fazit: Die Ad-hoc-Mitteilung bestätigt den auf dem HIT gezeichneten Befund
einer intakten, sogar beschleunigten Top-Line-Dynamik, insbesondere in den
internationalen Märkten. Wir heben unsere Umsatzschätzung 2026e ff. an,
senken im Gegenzug aber unsere adj. EBITDA-Schätzung für 2026 auf EUR 18,0
Mio., um der margenseitig temporär schwächeren Ergebnisqualität im
internationalen Wachstum Rechnung zu tragen. Da Wachstum und
Marktanteilsgewinne strategisch priorisiert werden und die strukturellen
Werttreiber (Sortimentsbreite, Logistikautomatisierung, zusätzliche
Ertragshebel) unverändert intakt sind, sehen wir die Investmentthese im Kern
bestätigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf
5,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9943481a2d11d67343d12f1553474dd6

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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