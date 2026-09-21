Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

21.09.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.09.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Roadshow-Feedback: KI eröffnet neue Skalierungshebel

Wir waren mit CFO Harald Popp und Group Director Board Communication Ingo
Bollhöfer von Serviceware auf virtueller Roadshow und fassen die
wesentlichen Erkenntnisse aus den Investorengesprächen nachfolgend zusammen.

Mehr wiederkehrende Plattformumsätze mit höherem Eigenanteil: Neben dem weit
fortgeschrittenen Wechsel vom Lizenz- zum SaaS-Modell soll künftig auch der
Anteil der Eigensoftware am Umsatz steigen und damit die zuletzt relativ
rückläufige Rohmarge wieder zulegen. Bei den eigenen Produkten wurde in der
Vergangenheit ein erhöhter Churn durch die Migration von der
Vorgängerversion auf die KI-native Plattform verzeichnet, der nun nach
Meinung des Managements überwunden ist. Betroffen waren vor allem kleinere
Kunden, bei denen sich eine intensive individuelle Betreuung aus Sicht von
Serviceware wirtschaftlich nicht rentierte. Laut Management sind einige
dieser Kunden inzwischen zurückgekehrt, während die Zahl der gewonnenen
Neukunden die Abgänge bereits übersteigt. Weiteres Wachstum der AI Process
Engine sei bereits für das kommende Jahr sichtbar. Auch die internationalen
Umsätze waren im vergangenen Geschäftsjahr ausnahmsweise rückläufig. Diese
dürften perspektivisch wieder zulegen, wobei auch der Ausbau des
Partnernetzwerks helfen dürfte.

KI-Produktivität entkoppelt Entwicklung vom Personal: Serviceware setzt
derzeit auf ein Modell KI-gestützter Softwareentwicklung, bei dem
Mitarbeiter Planung, Review und Deployment verantworten. Damit konnten
bereits 75% mehr Features als im Vorjahr ausgeliefert werden, obwohl das
Entwicklerteam im zweiten Quartal reduziert wurde. Mit der geplanten
'Software Factory" soll der Automatisierungsgrad weiter steigen. Mitarbeiter
kuratieren dabei den Backlog und definieren die Anforderungen, während
spezialisierte Agenten den Entwicklungsprozess anschließend weitgehend
automatisiert und rund um die Uhr übernehmen. Im Pilotprojekt konnte dadurch
bereits eine Vervielfachung der Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht werden.
Gleichzeitig soll die Qualität steigen: Die Agenten unterliegen denselben
Vorschriften wie menschliche Entwickler und prüfen vor der Umsetzung
systematisch Abhängigkeiten und Querverbindungen. Dadurch reduziert sich
sich laut Management auch die Fehleranfälligkeit deutlich. Von diesem
Fortschritt dürfte Serviceware zusätzlich durch die nun angestoßene
Neuentwicklung eines KI-nativen Moduls zur Steuerung der KI-Kosten
profitieren.

Partnernetzwerk als Wachstumshebel: Im laufenden Jahr konnte Serviceware
sieben neue Partner gewinnen; ein achter neuer Partner in Australien steht
kurz vor dem Abschluss. Rückenwind liefert dabei die gestiegene
internationale Sichtbarkeit infolge der jüngsten Forrester-Nennungen in den
Bereichen ESM und ITFM und resultierende Inbound-Anfragen. Die an einer
Zusammenarbeit interessierten Beratungshäuser erkennen laut Management
zudem, dass ihre bisher unterstützten Lösungen nicht KI-nativ sind.
Gleichzeitig suchen sie nach einer europäischen bzw. nicht-amerikanischen
Alternative im Portfolio. Ein überarbeitetes Partner-Enablement mit Schulung
im ersten gemeinsamen Projekt soll den Weg zum Vertriebsstart verkürzen.

Fazit: Die dargestellten Themenblöcke unterstützen unseres Erachtens das
mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 10-15%. Wir bestätigen die
Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a5331c874794633cf90fc8aadc692d05

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=4db95a64-b5d5-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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