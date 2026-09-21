Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

21.09.2026 / 17:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

     Unternehmen:               Wüstenrot & Württembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.09.2026
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

W&W - Segmentwechsel in Scale bringt Kostenersparnis und höheren
Dividendenausblick

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) richtet ihre Kapitalmarktstrategie
neu aus und kündigt einen bedeutenden strukturellen Schritt an. W&W plant
den Wechsel vom Prime Standard in das Freiverkehrssegment Scale der
Frankfurter Wertpapierbörse (wirksam voraussichtlich zum 6. Oktober 2026).
Im Zuge dessen stellt der Konzern seine Rechnungslegung vom komplexen
IFRS-Standard auf das Handelsgesetzbuch (HGB) um.

Maßgeschneiderte Kapitalmarktstruktur bringt operative und bilanzielle
Vorteile: Der Wechsel in das Scale-Segment bietet für W&W maßgeschneiderte
strategische Vorteile, die weit über reine Kostenersparnisse hinausgehen.
Zum einen entfällt durch die Umstellung von IFRS auf HGB die künstliche
Ergebnisvolatilität aus Fair-Value Marktbewertungen (z. B. bei
Zinsderivaten); das HGB-Vorsichtsprinzip sorgt künftig für ein deutlich
stetigeres und verlässlicheres Bild der operativen Ertragskraft. Zum anderen
befreit das Downlisting den Konzern von den komplexen Berichtspflichten des
Regulierten Marktes. Angesichts der Aktionärsstruktur mit einem dominanten
Ankeraktionär (Wüstenrot Stiftung ~67,4 %) und geringem Streubesitz stand
der administrative Aufwand für den Prime Standard in keinem Verhältnis mehr.

Gezielte Erhöhung der Ausschüttung für Aktionäre: Die durch das Downlisting
und den Entfall komplexer Berichterstattungspflichten eingesparten Kosten
sollen direkt den Aktionären zugutekommen. Vorstand und Aufsichtsrat planen
der Hauptversammlung ab 2027 eine Anhebung der Dividende von derzeit 0,65
EUR auf 0,75 EUR je Aktie vorzuschlagen. Dies unterstreicht die verlässliche
Dividendenpolitik des Konzerns und bietet auf aktuellem Kursniveau eine
attraktive Dividendenrendite von über 5 %. Damit signalisiert W&W auch
bestehenden Investoren, die seit längerem eine Dividenenerhöhung fordern,
dass man den konstruktiven Austausch sucht, die Argumente des Kapitalmarkts
ernst nimmt und aktiv auf die Wünsche der Aktionäre eingeht.

Transformation Bestform 2030 sichert langfristige Profitabilität: Parallel
zur Neuaufstellung am Kapitalmarkt treibt W&W die operative
Effizienzsteigerung im Gesamtkonzern mit Nachdruck voran. Im Mittelpunkt des
Programms Bestform 2030 stehen die grundlegende Erneuerung der
IT-Infrastruktur, die durchgängige Automatisierung von Kernprozessen sowie
der skalierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das klare Ziel
dieser Maßnahmen ist es, die Verwaltungsaufwendungen im gesamten Konzern
nachhaltig zu senken und insbesondere die Ertragskraft im Bauspar- und
Kreditgeschäft im Segment Wohnen dauerhaft abzusichern.

Fazit: Der Wechsel in das Scale-Segment geht zwar mit einem Ausscheiden aus
den Indizes der Deutschen Börse (SDAX) einher, schärft aber das Profil von
W&W als kapitaldisziplinierter und substanzstarker Value- und
Dividendentitel. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
unveränderten Kursziel von 20,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8f7c523bbf2b41e22482a0f98890be6c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d08c1aef-b5d1-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2402612 21.09.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wüstenrot

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen