Pakistan fliegt Luftangriffe auf Grenzregion zu Afghanistan

Kabul/Islamabad, 21. ⁠Sep (Reuters) - Bei pakistanischen Luftangriffen in der Grenzregion zu Afghanistan sind nach Angaben der Regierung in Islamabad am Montag mindestens 28 Extremisten getötet worden. Die Angriffe richteten sich einem Sicherheitsvertreter zufolge gegen Ziele in zwei afghanischen ‌Provinzen. Die im Nachbarland herrschenden Taliban warfen Pakistan dagegen vor, bei den nächtlichen Angriffen mindestens drei Zivilisten getötet zu haben. Der Sprecher ⁠der Taliban-Regierung, ⁠Sabihullah Mudschahid, erklärte, die afghanische Seite werde angemessen auf diese Aggression reagieren. Die Angriffe beendeten eine fast dreimonatige Phase relativer Ruhe in der Region.

Den Luftangriffen war am Freitag ein Überfall islamistischer Extremisten auf eine Polizeieinrichtung im nordwestpakistanischen Bezirk Kohat vorausgegangen, bei dem mindestens ‌24 Menschen getötet wurden. Zudem waren am ‌Sonntag bei einem Schusswechsel im benachbarten Bezirk Hangu sechs pakistanische Soldaten und acht Extremisten getötet worden, wie das pakistanische Militär mitteilte. Nach Angaben des ⁠stellvertretenden Taliban-Sprechers Hamdullah Fitrat wurde am Montag in der afghanischen Provinz Kunar ‌mindestens ein Haus getroffen, wobei drei ⁠Familienmitglieder starben. In der Provinz Paktika seien zwei Orte bombardiert worden, dort sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit Jahren angespannt. Pakistan wirft Afghanistan ‌vor, Extremisten Unterschlupf zu gewähren, ⁠die grenzüberschreitende Angriffe verüben. Die Taliban-Regierung ⁠weist dies zurück und erklärt, die Gewalt sei ein internes Problem Pakistans. Zu dem Anschlag in Kohat bekannte sich die Gruppe Shura Ittehad-ul-Mujahideen unter der Führung des Milizenführers Hafis Gul Bahadur. Die Gruppe hatte sich nach einer pakistanischen Militäroffensive etwa 2015 nach Afghanistan zurückgezogen. In der ersten Jahreshälfte war der Konflikt eskaliert. Bei Luftangriffen, Drohnenschlägen und Artilleriebeschuss starben Hunderte Menschen.

(Bericht von Mohammad Yunus Yawar ⁠in Kabul und Reuters IslamabadBearbeitet von Asif Shahzad, Sakshi Dayal und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)