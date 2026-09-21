Paramount einig mit klagenden Bundesstaaten zu Warner-Kauf

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Hollywood-Megadeal

Los Angeles (dpa) - Der Hollywood-Konzern Paramount hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit US-Bundesstaaten, die den über 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten, wie der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta mitteilte.

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