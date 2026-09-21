Nach Wahlschlappen: SPD beruft Parteikonvent ein und fordert Kurswechsel

Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - Die SPD will nach Angaben aus dem Vorstand nach der Serie von Niederlagen bei Landtagswahlen einen Parteikonvent im Dezember einberufen. Dabei solle es nicht um Personalien gehen, sagten mit der Entscheidung Vertraute am Montag der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Der Konvent solle eine Brücke bilden zum ordentlichen Parteitag im Dezember. Er solle "einen programmatischen und strategischen Zukunftsaufschlag 'Perspektive 2030'" unterbreiten. In ⁠Präsidium und ⁠Vorstand hatte es eine Debatte über die zahlreichen Wahlniederlagen in diesem Jahr und ihre Folgen gegeben. Vor allem Parteilinke sind unruhig und fordern ein Umsteuern. Sie hätten einen Sonderparteitag favorisiert.

Vize-Fraktionschefin Wiebke Esdar hatte den Parteikonvent in der ARD bereits ins Spiel gebracht. Anders als auf einem ‌regulären Parteitag kann dort nicht über Personalien ‌entschieden werden. Der reguläre Parteitag der SPD ist für Ende 2027 vorgesehen. Dort soll ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden.

Im Präsidiumsbeschluss der Partei heißt es, ein "schlichtes ⁠Weiter so" könne es nicht geben. Die Partei bekennt sich darin zwar ‌zur Koalition mit der Union, fordert ⁠jedoch grundlegende Veränderungen für mehr soziale Gerechtigkeit und ein "bezahlbares Leben". Die Lehre aus den Wahlkämpfen der vergangenen Monate sei, dass grundlegende Veränderungen mit den Bürgern erreicht werden müssten und nicht gegen ‌sie. "Vor allem Beschäftigte, Menschen mit ⁠kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien ⁠dürfen nicht diejenigen sein, die die Hauptlasten der Reformen tragen sollen", heißt es in dem Papier. Statt auf Sozialabbau setzt die SPD auf einen "deutschen New Deal", der die Menschen im wirtschaftlichen Umbruch unterstützen soll. Oberste Priorität der Bundesregierung müsse wirtschaftliches Wachstum sein.

Konkret rückt die SPD die hohen Lebenshaltungskosten in den Mittelpunkt ihrer Politik. Um die Bürger und Unternehmen zu entlasten, fordert die Parteiführung Maßnahmen gegen die ⁠steigenden Spritpreise.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)