Linken-Wahlsieg in Berlin löst Sicherheitsdebatte aus

Berlin, 21. ⁠Sep (Reuters) - Die Aussicht auf eine von den Linken geführte Regierung in der Bundeshauptstadt Berlin hat eine Sicherheitsdebatte ausgelöst. "Eine Abschaffung des Verfassungsschutzes, wie es die Linke Berlin im Wahlkampf zum Ziel erklärt hat, würde einen gravierenden Sicherheitsverlust für die Berlinerinnen und Berliner bedeuten und Berlin zum Tummelfeld ‌für Extremisten, Islamisten und organisierte Kriminalität machen", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGR) im Bundestag, Marc Henrichmann, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Ähnliche Äußerungen kamen auch von SPD CSU. ⁠So warnte ⁠der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, vor einer Regierungsbeteiligung der Linken in Berlin. "Eine Partei, die ein großes Antisemitismus-Problem hat, keine hinreichende Distanz zu allen Terrororganisationen erkennen lässt, die mit der Organisierten Kriminalität kuschelt, den Verfassungsschutz auflösen will und zu unserer Polizei ein Problemverhältnis hat, darf unter keinen Umständen die Hauptverantwortung für die Sicherheit in der Bundeshauptstadt ‌bekommen", sagte er dem "Handelsblatt". CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der "Rheinischen ‌Post, bei den Linken feierten Kriminelle, Antisemiten und Hamas-Unterstützer Hand in Hand. "Wer solche Freunde hat, kann keine politische Verantwortung übernehmen."

Hintergrund sind ähnliche Überlegungen der Sicherheitsbehörden wie nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch ⁠nach der Regierungsübernahme des Linken-Politikers Bodo Ramelow in Thüringen 2014 war von den Sicherheitsbehörden überlegt ‌worden, welche sensiblen und geheimen Informationen sie ⁠noch mit diesem Bundesland teilen sollen. Dahinter steht unter anderem die Sorge, dass Informationen an Russland weitergegeben werden könnten. Der Verfassungsschutz beobachtet zudem rechts- und linksextreme Gruppierungen.

Es stehe zwar noch in den Sternen, wie eine Regierungskoalition in Berlin am ‌Ende aussehe, sagte Henrichmann. Klar sei aber, "dass ⁠Extremisten, ob links oder rechts, in der ⁠Nähe sensibler Informationen nichts zu suchen haben". Die jahrelange Brandmauer-Debatte, bei der SPD und Grüne die CDU vor einer Zusammenarbeit mit AfD gewarnt hatten, entwickele sich nun zu einer "Glaubwürdigkeitsfalle" für diese Parteien im Umgang mit der Linkspartei. Sie müssen entscheiden, ob sie in Berlin eine Koalition mit den Linken oder mit der CDU eingehen.

Sollte es zu einer Regierungsbeteiligung der Linken kommen, würden rechtsstaatliche Instrumente greifen, die es bereits gebe, betonte Henrichmann. Dazu gehöre, dass Personen, die mit sensiblen Informationen arbeiteten, sich regelmäßig einer ⁠Sicherheitsüberprüfung unterziehen und Geheimschutzregeln akzeptieren müssten. "Danach müssen die Sicherheitsbehörden - gegebenenfalls im Verbund - mit Augenmaß reagieren."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)