Pressesteimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Grönland

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LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Grönland

Washington hätte seine Ziele ohne Drohungen und ohne den Eindruck erreichen können, ein Nato-Partner müsse um sein eigenes Territorium fürchten. Die USA sind in Grönland seit Jahrzehnten militärisch präsent. Es gab Verträge, Gesprächskanäle und ein gemeinsames Interesse daran, russischen und chinesischen Einfluss zu begrenzen. Man hätte verhandeln können, wie es unter engen Verbündeten Usus ist: partnerschaftlich und respektvoll. Über mehr Truppen, bessere Überwachung und Investitionskontrollen./yyzz/DP/zb

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