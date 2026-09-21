Pressesteimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Grönland
dpa-AFX · Uhr
LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Grönland
Washington hätte seine Ziele ohne Drohungen und ohne den Eindruck erreichen können, ein Nato-Partner müsse um sein eigenes Territorium fürchten. Die USA sind in Grönland seit Jahrzehnten militärisch präsent. Es gab Verträge, Gesprächskanäle und ein gemeinsames Interesse daran, russischen und chinesischen Einfluss zu begrenzen. Man hätte verhandeln können, wie es unter engen Verbündeten Usus ist: partnerschaftlich und respektvoll. Über mehr Truppen, bessere Überwachung und Investitionskontrollen./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Wahl zum Abgeordneten-Haus am SonntagBerliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein19. Sept. · dpa-AFX
Laut informierten PersonenPanzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals