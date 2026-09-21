Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Landtagswahlen

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu den Landtagswahlen

Die Regierungsparteien der alten Bundesrepublik verlieren ihren Fußabdruck, beinahe überall im Osten. Mal wankt die SPD an der Fünf-Prozent-Hürde (Sachsen-Anhalt), mal ist es die CDU (Mecklenburg-Vorpommern). Die Grünen bleiben außerhalb Berlins eine Randnotiz, die FDP ist so tot wie im Westen. Stattdessen: starke Ränder - die AfD in Mecklenburg, die Linke, sogar als Wahlgewinnerin, in Berlin. Klarheit gelingt nur dort, wo langjährige Ministerpräsidenten einen Vertrauensvorschuss haben: Manuela Schwesig gelang wie zuvor ihrem Parteifreund Dietmar Woidke in Brandenburg erfolgreich die Zuspitzung zu einem Duell: Die AfD oder ich - auch, wenn es am Ende nicht ganz für Platz 1 reichte./yyzz/DP/zb