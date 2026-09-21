Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Tankrabatt

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Tankrabatt

Was kommt heraus, wenn Union und SPD mit zwei Landtagswahlen im Nacken und jeweils einer unsinnigen Idee in die Verhandlungen gehen? Im Sinne der Dialektik könnte man ein Ergebnis erhoffen, das zumindest etwas besser ist als die Einzelvorschläge. Aber Murks plus Murks ergibt hier nur doppelten Murks: ein Tankrabatt und mittelfristig ein Spritpreisdeckel. Die Kombi liefert ein Glanzstück: einen Plan, der sowohl teuer ist als auch wenig zielgenau, der auf der einen Seite dem Klima schadet und mutmaßlich auch den Tankstellen. Der es schafft, Greenpeace, konservative Ökonominnen wie Veronika Grimm und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in mehr oder weniger offener Kritik zu einen./yyzz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein19. Sept. · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Fehlendes Brems-Pedal
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor17. Sept. · dpa-AFX
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor
Laut informierten Personen
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben17. Sept. · dpa-AFX
Panzerbauer KNDS könnte Börsengang noch weiter verschieben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen