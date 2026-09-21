Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Sprit

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COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Sprit

Das Geld wird verpuffen und am Ende wird kein Effekt davon bleiben. Dabei wären die Milliarden anderswo sinnvoller eingesetzt. Zum Beispiel hätte die Koalition das Geld investieren können, um Alternativen zum Privat-Pkw zu schaffen. Länder hätten mehr Züge bestellen können, um den Takt zu verbessern. Wo der Weg zum nächsten Bahnhof weit ist, hätten mittelfristig elektrische, autonome Fahrzeuge angeschafft werden können. Oder aber die Bundesregierung hätte mehr Schnellladepunkte für E-Autos bauen können. Selbst die langfristige finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets wäre sinnvoller gewesen. Die Bundesregierung muss sich langsam mal entscheiden, was sie will. Will sie eine energie- und verkehrspolitische Wende? Dann sind die beschlossenen Maßnahmen ungeeignet./yyzz/DP/zb

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