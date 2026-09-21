Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu KI

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu KI
US-Präsident Donald Trump hat nach anfänglichem Zögern angekündigt, die Branche kontrollieren zu wollen. Er wolle einen KI-Zar einsetzen, der sich um die Sache kümmern werde, allerdings unter der Prämisse, dass das Geschäft keinesfalls Schaden nehmen dürfe. Schon diese Ankündigung riecht danach, dass die neuen Regeln ganz nach dem Geschmack der KI-Bosse ausfallen werden. Es steht zu befürchten, dass dadurch unerwünschte Konkurrenz vom Markt ferngehalten würde. Schließlich fällt es großen Unternehmen sehr viel leichter, staatliche Vorgaben umzusetzen und Auflagen einzuhalten, vor allem, wenn es sich um Vorgaben handelt, die von den Großen maßgeblich verfasst worden sind./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Debatte um Technologie-EntwicklungChina weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück14. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals