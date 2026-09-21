Pressestimme: 'Main-Echo' zu Ausgang der Landtagswahlen

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ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - 'Main-Echo' zu Ausgang der Landtagswahlen

Man darf die Augen nicht davor verschließen: Deutschland, Europa und das, was man früher noch etwas großspurig "den Westen" nannte, ist herausgefordert wie nie. Russlands starker Mann Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi könnten ihr Glück kaum fassen, wenn die EU auseinanderfällt und die Nato auseinanderbricht. Die Deutschen hätten dann allerdings Probleme, die ihnen die ach so beklagenswerte Gegenwart rückblickend fast schon paradiesisch erscheinen lassen müsste. Eine in Teilen rechtsradikale Partei greift nach der Macht in Deutschland. Ihre kaltherzige Parteichefin plant die Übernahme des Kanzleramts für 2029 - spätestens 2033. Das darf nicht gelingen. Die Demokraten müssen jetzt die Reihen schließen, kleinlichen Streit hinter sich lassen und zeigen, dass sie die einzigen wirklichen Problemlöser sind. Noch ist es nicht zu spät. Noch./yyzz/DP/zb

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