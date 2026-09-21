Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gerüchten um Sturz von Merz

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Rechte Radikale gewinnen in Schwerin, linke Radikale in Berlin. Deutschland wird so nicht einfacher zu regieren. Beide Wahlen zeigen, was passiert, wenn die Mitte keinen Kurs vorgibt, Ängste nicht aufgreift und Menschen belehrt, bedroht oder beleidigt. Wer die Spaltung befeuert hat, trägt seinen Anteil daran. Eine Hoffnung bleibt: Wenn es in der Mitte einsam wird, findet man sich dort vielleicht zusammen. Migration, Energie, Klima: Die Linien wurden zuletzt weicher. Das ist der richtige Weg. Statt moralischer und machtorientierter Maximalpositionen braucht es Pragmatismus. Und die CDU? Friedrich Merz wird ihr nicht mehr lange vorsitzen. Weil Merz sich schlecht von Merz distanzieren kann, wird jemand anders die Neuaufstellung übernehmen./yyzz/DP/zb

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