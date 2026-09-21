Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD/Wahlen

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HEIDELDBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD/Wahlen

Ein Dämpfer für den Reformkurs der schwarz-roten Koalition droht auch vonseiten der SPD. Zwar verlief der Wahlabend für die Sozialdemokraten nicht ganz so dramatisch. Immerhin wird Manuela Schwesig aller Voraussicht nach Regierungschefin in Schwerin bleiben. Doch hat die künftig in der Partei noch einflussreichere Ministerpräsidentin aus dem Nordosten noch am Wahlabend ihre Kritik an der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 erneuert. Und auch SPD-Generalsekretär Klüssendorf kündigte umgehend Korrekturen am Reformkurs an - ein klares Signal, dass die SPD ihr Heil künftig wohl eher in der Rolle des Bremsers suchen will. Dabei wäre es gerade jetzt dringend notwendig, dass die Regierung das Tempo erhöht. In diesem Punkt hat Merz mit seiner Analyse vollkommen recht./yyzz/DP/zb

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