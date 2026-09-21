Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Friedrich Merz

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BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu Friedrich Merz

Eines haben insbesondere die Ergebnisse der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt: Das beste Mittel, die AfD in Schach zu halten, ist ein starker und anerkannter Regierungschef. Von ihren hohen Zustimmungswerten hat Manuela Schwesig profitiert und kann deshalb wohl weiter regieren. Bei den kommenden Landtagswahlen könnten es ihr Anke Rehlinger im Saarland, Daniel Günther und Hendrik Wüst gleichtun. Friedrich Merz ist dagegen in der Bevölkerung so unbeliebt wie kein Bundeskanzler zuvor. Sollte sich das nicht grundlegend ändern, wofür derzeit nichts spricht, wird es die Union kaum wagen, mit dem Sauerländer an der Spitze erneut in einen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Das weiß Merz selbst am besten. Er ist ein Kanzler auf Abruf./yyzz/DP/zb

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