Moskau, 20. ⁠Sep (Reuters) - Die russische Regierungspartei Einiges Russland steuert bei der Parlamentswahl nach ersten offiziellen Angaben auf einen klaren Sieg zu. Nach Auszählung von knapp 14 Prozent der Stimmen ‌komme die Partei auf 57,5 Prozent, teilte die Zentrale Wahlkommission am Sonntag mit. Es ist die erste ⁠Wahl ⁠zur Staatsduma seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Beobachtern zufolge dürfte der Kreml das Ergebnis als Beweis für die öffentliche Unterstützung seiner Politik und des Krieges darstellen.

Präsident Wladimir Putin ‌hatte die Abstimmung als Test für ‌die Zustimmung der Bevölkerung zu dem Feldzug bezeichnet. Die Regierung in Moskau argumentiert, dass nationale Geschlossenheit und ein ⁠gewisses Maß an Zensur während der von ihr so ‌bezeichneten militärischen Spezialoperation in der ⁠Ukraine notwendig seien. Die ukrainische Regierung in Kiew nannte die Abstimmung in Russland dagegen eine "Pseudo-Wahl". In der Ukraine sind Wahlen wegen des Kriegsrechts ‌ausgesetzt.

Kritiker werfen der russischen ⁠Führung vor, in dem streng ⁠kontrollierten politischen System keine abweichenden Meinungen zu dulden. Die meisten Kandidaten, die sich gegen den Krieg aussprechen, wurden von der Wahl ausgeschlossen. Die liberale Jabloko-Partei sorgt sich um die Sicherheit ihrer Anhänger, nachdem zwei führende Vertreter wegen Äußerungen zu dem Konflikt zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren.

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