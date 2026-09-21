Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Saporischschja

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SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwere Schäden an zivilen Gebäuden angerichtet. Ein großes Einkaufszentrum brannte lichterloh, wie Aufnahmen aus der frontnahen Großstadt im Süden der Ukraine zeigen. Auch mehrere neunstöckige Wohnblocks und ein Universitätsgebäude seien beschädigt worden, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Er sprach von fünf Verletzten.

"Russland rückt nicht von seiner Eskalation ab und sendet viele Signale, dass es bereit ist, den Krieg zu eskalieren", erklärte der ukrainische Präsident. Um das zu stoppen, sei größerer Druck auf Moskau notwendig. Dazu gehörten ukrainische Angriffe auf das russische Hinterland. Parallel seien diplomatische Anstrengungen für Frieden notwendig, die er in dieser Woche bei der UN-Generaldebatte in New York fortsetzen wolle.

Nach Selenskyjs Angaben trafen die nächtlichen russischen Angriffe zehn Regionen der Ukraine. Im Gebiet Charkiw sei eine Frau getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Ziele in den Häfen Odessa und Ismajil. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./fko/DP/men

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