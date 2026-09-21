Schwesig setzt auf Rot-Rot-Grün in MV
dpa-AFX · Uhr
BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig strebt nach der Landtagswahl die Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung an. Am Abend würden die Parteigremien tagen, und sie werde vorschlagen, mit Linken und Grünen Gespräche zu führen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin./hr/DP/stk
Das könnte dich auch interessieren
"Sehr hohe Zölle gegen Europa"Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada17. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals