Sechs Lehren aus den Landtagswahlen im Osten

- von Andreas Rinke -

Berlin, 21. Sep (Reuters) - ⁠In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern fanden am Sonntag Landtagswahlen statt, die mit Siegen der AfD und der Linkspartei endeten. Der September hat insgesamt mit vier Wahlen die deutsche Politik geprägt: Vor zwei Wochen wurde in Sachsen-Anhalt gewählt, und in Niedersachsen fanden Kommunalwahlen statt. Nun wird sich das Augenmerk wieder auf Landtagswahlen in Westdeutschland richten, weil im April im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Schleswig-Holstein und im Saarland Wahlen anstehen. Dann folgen Bremen und Niedersachsen. Das wird die politische Debatte im Vergleich zu den Ostwahlen entscheidend verändern. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Wahl-September:

1. DER OSTEN IST ANDERS

Auffallend ist der Unterschied zwischen den drei Landtagswahlen im Osten und den Kommunalwahlen in Niedersachsen. CDU und SPD wurden dort trotz Verlusten als Volksparteien bestätigt - auch ‌in einer Umfrage zur Landtagswahl 2027. Im Osten dagegen hatte die AfD bis auf Berlin in so einem Maße zugelegt, dass Regierungsbildungen ohne sie schwierig macht. In Sachsen und Thüringen gibt es bereits CDU-geführte Regierungen ohne eigene Mehrheit, in Sachsen-Anhalt herrscht derzeit eine Art Patt mit der AfD als klar stärkster Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern muss Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nun zumindest in eine nicht einfache Dreier-Koalition mit den Linken und den ⁠Grünen gehen. In Berlin sind schwierige ⁠Koalitionsverhandlungen zwischen Rot-Grün-Rot oder einer Koalition aus CDU, Grünen, SPD absehbar.

2. PERSONEN ZÄHLEN

Die Landtagswahlen wurden unter einer erheblichen, auch medialen Konzentration auf die Unzufriedenheit mit Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz und seiner Regierung auf Bundesebene geführt. Das BSW betonte das in einem sehr starken Anti-Merz-Wahlkampf. Dies verstellt den Blick dafür, dass die regionalen Persönlichkeiten vor Ort für den Ausgang der Wahlen entscheidend waren. Das gilt sowohl für Sachsen-Anhalt mit dem AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund als auch für Mecklenburg-Vorpommern mit Schwesig.

Siegmund traf offenbar mit einem eher gut gelaunten Wahlkampf für die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD einen Nerv vieler Wähler - anders als Amtsinhaber Sven Schulze (CDU). Im Nordosten wiederum gelang Schwesig mit einer extremen Personalisierung des Wahlkampfes auf sich eine enorme Aufholjagd. Laut Forschungsgruppe Wahlen waren selbst die CDU-Anhänger am Ende für Schwesig. Diesen Trend zu starken Persönlichkeiten hatten auch Cem Özdemir (Grüne) in Baden-Württemberg und Gordon Schnieder (CDU) in Rheinland-Pfalz bewiesen - die Partei ‌scheint nicht entscheidend zu sein.

3. PROFILIERUNG GEGEN BERLIN

Je unbeliebter der Kurs der Bundesregierung mit den Sozialreformen und -kürzungen ist, desto mehr kann man ‌gegen Berlin Politik machen. Die AfD und die Linken in Berlin profitierten davon ebenso wie Schwesig, die sich an vielen Punkten von der Bundesregierung absetzte. Dabei achtete Schwesig darauf, die Schuld vor allem auf Merz und die CDU und weniger auf die im Bund mitregierende SPD zu schieben - sie sei "sehr irritiert" vom Kanzler, sagte sie Sonntagabend. Der Kurs, regionale Interessen gegen den Bundeskurs zu betonen, kommt gerade im Osten an, wo auch die Ost-West-Auseinandersetzung selbst 35 Jahre nach der Einheit wieder kultiviert wird.

4. ABSTIEGSÄNGSTE - ⁠DIE UNTERSCHÄTZTE SOZIALE FRAGE

Ein Grund dafür ist, dass nach Meinung der Demoskopen bei den Ostwahlen die Frage sozialer Themen vor allem von der Union stark unterschätzt wurde. 2025 sowie im Westen konnte die CDU noch mit Merz' Wirtschaftskurs ‌punkten. Aber die permanente Kritik des Wirtschaftsflügels an Kompromissen der Bundesregierung sowie die Renten- und Teilzeit-Debatten waren dagegen nach ⁠Einschätzung des CDU-Arbeitnehmerflügels Gift. Denn in der ostdeutschen Bevölkerung, die zu einem erheblich größeren Teil als im Westen für den Mindestlohn arbeitet und damit rechnen muss, im Alter in Armut zu landen, gibt es andere Ängste.

Laut Infratest dimap waren schon in Sachsen-Anhalt die Abstiegsangst und die Sorge vor Inflation dominierend. Die AfD - aber in Mecklenburg-Vorpommern eben auch die regierende SPD mit ihrer Kritik an Berlin - hat diese Themen mit etlichen Versprechen viel konsequenter besetzt. Und in Berlin wurde die Linke laut Forschungsgruppe Wahlen die stärkste Kraft, weil das entscheidende Thema für die Wähler der teure Wohnraum war.

Für Merz, der gerade ‌unter Druck des ihn bei der Wahl unterstützenden Wirtschaftsflügels steht, wird dies eine Herausforderung bei den Reformen der schwarz-roten Bundesregierung im ⁠Herbst. Die SPD pochte schon am Sonntagabend auf Korrekturen, damit Gerechtigkeitsfragen stärker angesprochen werden. Der ⁠konservative Flügel der CDU, der Merz schon die Lockerung der Schuldenbremse vorwirft, besteht auf einer harten Linie. Auch bei den Westwahlen 2027 dürften soziale Themen hoch im Kurs stehen, zumal in vielen westdeutschen Städten wie in Berlin die gestiegenen Mieten als Problem dazukommen.

5. DIE AFD-ERGEBNISSE KÖNNTEN KOALITION STABILISIEREN

Zu den paradoxen Entwicklungen gehört, dass die sehr starken AfD-Ergebnisse im Osten die schwarz-rote Koalition in Berlin nach den ersten Schockwellen eher stabilisieren dürften. Denn nach den Landtagswahlen und angesichts der Umfragewerte für den Bund müsse sowohl den Abgeordneten von CDU/CSU als auch jenen der SPD eigentlich klar sein, dass jede Destabilisierung der Regierung, die auch in Neuwahlen enden könnte, die eigenen Mandate gefährde, heißt es auch in Koalitionskreisen. Bei einer Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt dürften sowohl Union als auch SPD deutlich verlieren.

6. SIND MERZ, KLINGBEIL UND BAS NUN SICHER?

Eine große Erschütterung können sich die Regierungsparteien im Bund nicht leisten. Merz trat schon kurz nach Schließung der Wahllokale vor die Kameras und erklärte, dass er weitermachen werde. Die Unionsministerpräsidenten hatten ihm in der vergangenen Woche den Rücken gestärkt - trotz der Kritik an seinem Agieren und der schlechten Umfragewerte.

Eventuell flammt die Debatte wieder auf, wenn die Spar- und Reformrunden in der Pflege- und Rentenversicherung im Herbst abgeschlossen sind. Denkbar wären dann zwei Auswege, um den Bestand der Regierung nicht zu gefährden: Der ⁠70-jährige Merz könnte ankündigen, 2029 nicht erneut antreten zu wollen. Und er könnte den CDU-Vorsitz abgeben - eventuell noch vor der NRW-Landtagswahl an Ministerpräsident Hendrik Wüst.

In der SPD wird erwartet, dass Schwesigs Wahlergebnis die Parteispitze für den Moment eher stützt und stärkt. Ihr Wahlerfolg ist Rückendeckung beim Versuch von Kurskorrekturen bei Schwarz-Rot. Falls Schwesig ernsthaft eine Kanzlerkandidatur 2029 ins Auge fassen sollte, dürfte sie derzeit kein Interesse haben, zu sehr mit der Bundesregierung in Verbindung gebracht zu werden, heißt es in der ‌Partei.

(Redigiert von Thomas Seythal)