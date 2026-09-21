Softbank begibt für OpenAI-Einstieg weitere Milliardenanleihen

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Softbank ⁠nimmt für den Einstieg beim KI-Entwickler OpenAI weitere Schulden auf. Der japanische Technologie-Investor plane die Ausgabe von Dollar- und Euro-Anleihen im ‌Gesamtvolumen von 11,15 Milliarden Dollar, wie aus dem am Montag veröffentlichten Termsheet der ⁠Emission hervorgeht. ⁠Die Papiere hätten Laufzeiten zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren. Dem Datenanbieter Dealogic zufolge ist dies eine der 20 größten Anleiheemissionen des Jahres. Softbank lehnte ‌eine Stellungnahme zu dem Termsheet ab.

Die ‌Erlöse sollen weiteren Angaben zufolge die dritte, zehn Milliarden Dollar schwere Tranche zum ⁠Kauf von OpenAI-Anteilen finanzieren. Sie ersetzten einen Überbrückungskredit ‌in gleicher Höhe. Die ⁠restliche Summe werde für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der neuen Anleihen mit ‌der Note "BB+". Softbank ⁠will sich mit bis ⁠zu 30 Milliarden Dollar am ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligen. Hierfür hatte die Beteiligungsgesellschaft in den vergangenen Monaten bereits Anleihen im Volumen von mehreren Milliarden Dollar begeben.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).))

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SoftBank Group
SoftBank
Softbank Group ADR
SOFTBANK CORP. ADR
Nvidia
Microsoft
Alphabet A
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Leitindex
Dax rutscht nach starken Vortagen wieder ab18. Sept. · dpa-AFX
Dax rutscht nach starken Vortagen wieder ab
Aktien New York Ausblick
Wall Street erholt sich nach Zinsanhebung kräftig17. Sept. · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Aktien New York Ausblick
Ölpreise sinken: Wall Street dürfte mit Gewinnen startenheute, 12:52 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seinheute, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen