Softbank begibt für OpenAI-Einstieg weitere Milliardenanleihen

Softbank ⁠nimmt für den Einstieg beim KI-Entwickler OpenAI weitere Schulden auf. Der japanische Technologie-Investor plane die Ausgabe von Dollar- und Euro-Anleihen im ‌Gesamtvolumen von 11,15 Milliarden Dollar, wie aus dem am Montag veröffentlichten Termsheet der ⁠Emission hervorgeht. ⁠Die Papiere hätten Laufzeiten zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren. Dem Datenanbieter Dealogic zufolge ist dies eine der 20 größten Anleiheemissionen des Jahres. Softbank lehnte ‌eine Stellungnahme zu dem Termsheet ab.

Die ‌Erlöse sollen weiteren Angaben zufolge die dritte, zehn Milliarden Dollar schwere Tranche zum ⁠Kauf von OpenAI-Anteilen finanzieren. Sie ersetzten einen Überbrückungskredit ‌in gleicher Höhe. Die ⁠restliche Summe werde für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der neuen Anleihen mit ‌der Note "BB+". Softbank ⁠will sich mit bis ⁠zu 30 Milliarden Dollar am ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligen. Hierfür hatte die Beteiligungsgesellschaft in den vergangenen Monaten bereits Anleihen im Volumen von mehreren Milliarden Dollar begeben.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).))