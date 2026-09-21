Sazerac bietet 53 Millionen Euro für Berentzen

(Reuters) - Der traditionsreiche niedersächsische Spirituosen-Hersteller Berentzen steht vor dem Verkauf in die USA. Das in Deutschland vor allem für den Whisky-Likör "Southern Comfort" bekannte Familienunternehmen Sazerac bietet 53,3 Millionen Euro für die Firma aus Haselünne im Emsland, wie beide Parteien am Montag mitteilten. Der Kurs der Berentzen-Aktie stieg daraufhin um rund ein Viertel auf 5,54 Euro – fast exakt der in Aussicht gestellte Übernahmepreis.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Siemens Energy und Hochtief im PlusInfineon und STMicro schwächeln trotz KI-Erholung17. Sept. · dpa-AFX
Verluste im Chip-SektorKI-Bedenken belasten Dax-Titel - Halbleiterwerte im Minus14. Sept. · dpa-AFX
Deutsche Telekom am Dax-EndeOrange-Abstufung löst Gewinnmitnahmen im Telekom-Sektor aus18. Sept. · dpa-AFX
Nestlé prüft rechtliche Schritte gegen russische Zwangsverwaltung18. Sept. · Reuters
PlusNahrungsmittelkonzern
Plus-Analysen
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 20.09.2026
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
PlusFonds veröffentlicht Deals