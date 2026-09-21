Sazerac bietet 53 Millionen Euro für Berentzen

(Reuters) - Der traditionsreiche niedersächsische Spirituosen-Hersteller Berentzen steht vor dem Verkauf in die USA. Das in Deutschland vor allem für den Whisky-Likör "Southern Comfort" bekannte Familienunternehmen Sazerac bietet 53,3 Millionen Euro für die Firma aus Haselünne im Emsland, wie beide Parteien am Montag mitteilten. Der Kurs der Berentzen-Aktie stieg daraufhin um rund ein Viertel auf 5,54 Euro – fast exakt der in Aussicht gestellte Übernahmepreis.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen