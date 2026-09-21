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5,55 Euro je Aktie

Sazerac bietet 53 Millionen Euro für Berentzen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der US-Konzern will den deutschen Spirituosenhersteller für rund 53 Millionen Euro übernehmen. Der Kurs der Berentzen-Gruppe steigt heute rund ein Viertel an.

Quelle: Alexander Raths / Shutterstock.com
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(Reuters) - Der traditionsreiche niedersächsische Spirituosen-Hersteller Berentzen steht vor dem Verkauf in die USA. Das in Deutschland vor allem für den Whisky-Likör "Southern Comfort" bekannte Familienunternehmen Sazerac bietet 53,3 Millionen Euro für die Firma aus Haselünne im Emsland, wie beide Parteien am Montag mitteilten. Der Kurs der Berentzen-Aktie stieg daraufhin um rund ein Viertel auf 5,54 Euro – fast exakt der in Aussicht gestellte Übernahmepreis.

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