SPD fordert Kurskorrektur - Schwesig zweifelt an Merz' Führungsanspruch

Berlin, 21. Sep (Reuters) - ⁠Nach den Landtagswahlen geht die SPD auf Distanz zu Kanzler Friedrich Merz (CDU) und fordert deutliche Korrekturen am Reformkurs. "Wir können nicht einfach so weitermachen", sagte die Co-Parteivorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas am Montag in Berlin. Die Menschen seien mit den anstehenden Reformen etwa bei der Rente nicht zufrieden, dies sei eine Botschaft der Wahlen. Während sich die ‌Parteispitze um Bas und Lars Klingbeil dennoch zur Koalition bekannte, attackierte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, den Kanzler direkt. Er habe die Menschen nicht verstanden und müsse Vertrauen zurückgewinnen, aber: "Ich weiß nicht, ob ⁠das noch mal ⁠gelingt." Sie reagierte damit auf Äußerungen von Merz vom Vortag zum Wahlausgang, in denen er betonte, an den Reformplänen festhalten zu wollen. Diese zeigten, dass er die Lage falsch beurteile.

Während die SPD in Berlin schwach abschnitt und nur auf Platz fünf landete, hatte Schwesig in ihrem Bundesland eine Aufholjagd gestartet und war knapp von der AfD geschlagen worden. Mit Linken und Grünen hat sie aber gute Chancen, erneut zur Ministerpräsidentin gewählt ‌zu werden. In der SPD gilt sie nach zahlreichen Wahlschlappen in ‌anderen Bundesländern nun als gestärkt.

Merz schätze die Lage falsch ein, "wie die Bürgerinnen und Bürger vor Ort denken", sagte sie weiter. Ein Bundeskanzler, der in ihrem Bundesland nur noch über fünf Prozent Zustimmung verfüge, müsse sich selbstkritisch fragen, "was er vielleicht ⁠bisher falsch gemacht hat". Schwesig forderte, die im Koalitionsvertrag vereinbarte abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren beizubehalten.

BAS MUSS RENTENKONZEPT ‌VORLEGEN

SPD-Chef Klingbeil räumte ein, der Weg der Regierung in ⁠den vergangenen Monaten habe die Verunsicherung in der Bevölkerung vergrößert. "Da müssen wir dagegenhalten." Es müsse nicht nur die Kommunikation, sondern "an der einen oder anderen Stelle auch die Substanz der Reformen" geändert werden. Gleichzeitig betonte er die Rolle der SPD für die Regierung. "Die SPD steht zu ihrer Verantwortung, die ‌sie für Deutschland übernommen hat. Da gibt es kein ⁠Wackeln." Er warnte, nichts sei "tödlicher" als ein Auseinanderbrechen der ⁠Koalition an einer Sachfrage.

Auch Co-Vorsitzende Bas betonte den Willen zur Fortsetzung der Regierung. "Wir sind in dieser Koalition und wir wollen das auch beibehalten", sagte sie. Man müsse nun jedoch gemeinsam mit dem Koalitionspartner nach Lösungen suchen, um den Bürgern ein bezahlbares Leben und sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten. In der Frage der Rente wird Bas eine entscheidende Rolle spielen, da sie einen entsprechenden Gesetzentwurf in den nächsten Wochen vorlegen will. Die bisherigen Reformpläne hatte eine Kommission mit Experten und Parteivertretern ausgearbeitet, Bas hatte dies im Sommer ein "Gesamtkunstwerk" genannt.

Vize-Fraktionschefin und Parteilinke Wiebke Esdar sprach von einem Denkzettel der Wähler. Sie brachte ein Treffen der Partei ⁠noch in diesem Jahr ins Spiel, etwa in Form eines Konvents, um den Kurs zu beraten.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)