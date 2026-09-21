TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September

  
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR
07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

SONSTIGE TERMINE
AUS: Börse Wien, Änderung im ATX 

CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax
EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer
MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss
SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer
Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus
TecDax: OHB ersetzt Cancom

CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI

DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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