TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag 10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26 12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26 SONSTIGE TERMINE AUS: Börse Wien, Änderung im ATX CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus TecDax: OHB ersetzt Cancom CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

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