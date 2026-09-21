Trading-Chance GBP/USD: Der Jäger schlägt zu

Kerneigenschaften und Funktionsweise des RW PREDATOR

Abgrenzung zu klassischen Indikatoren:

Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren normiert der RW PREDATOR nicht einfach die jüngsten x Perioden oder Volatilitäten und misst auch nicht primär die reine Ausprägung oder Stärke eines bestehenden Trends.

Erfassung der Marktstruktur:

Der Indikator geht tiefer und erfasst die innere Struktur sowie das Verhalten innerhalb der einzelnen Handelssitzungen bzw. Kerzen. Er analysiert, wie sich der Markt bewegt, unabhängig davon, ob eine starke Trendphase oder eine Seitwärtskonsolidierung vorliegt.

Timing und Signalhäufigkeit:

Der RW PREDATOR ist als Timing-Werkzeug ausgelegt. Je nach gewählter Zeiteinheit (z. B. im Wochenchart) generiert er seltene, dafür aber extrem präzise Wendesignale (z. B. das Treffen von langfristigen Hochs oder Tiefs in Indizes wie dem DAX oder Rohstoffen wie Erdgas).

Good to know about: Britisches Pfund

Das Britische Pfund zählt zu den ältesten und geschichtsträchtigsten Zahlungsmitteln der Welt, dessen Ursprünge weit über ein Jahrtausend bis in die Zeit der angelsächsischen Königreiche zurückreichen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Währung durch den weltweiten Handel, den Aufstieg des Britischen Weltreichs und die industrielle Revolution zur ersten unangefochtenen Leitwährung des globalen Finanzsystems. Diese dominierende Vormachtstellung hielt bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert an, bevor die wirtschaftlichen Folgen der beiden Weltkriege und die Verschiebung der globalen Wirtschaftsmacht dazu führten, dass der US-Dollar diesen Status übernahm. Trotz dieses historischen Bedeutungswandels nimmt das Zahlungsmittel des Vereinigten Königreichs bis heute eine zentrale Rolle an den internationalen Finanzmärkten ein.

In der modernen Weltwirtschaft gilt die britische Valuta als eine der wichtigsten Handels- und Reservewährungen überhaupt. Neben dem US-Dollar, dem Euro und dem japanischen Yen gehört sie fest zur Elite der globalen Devisen. Der Finanzplatz London als eines der bedeutendsten Handelszentren der Erde verleiht dem Devisenpaar mit anderen Großwährungen eine enorme Liquidität. Zentralbanken rund um den Globus halten signifikante Bestände dieser Devisenreserven, um Stabilität zu sichern und internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Aufgrund der tiefen, hochentwickelten Finanzmärkte Großbritanniens dient sie zudem als verlässlicher Hafen für grenzüberschreitende Investitionen und internationale Kapitalströme.

Obwohl das Vereinigte Königreich keine klassische Rohstoffnation wie beispielsweise Kanada oder Australien ist, weist die Valuta deutliche Eigenschaften einer Rohstoffwährung auf. Dieser Umstand ist historisch wie auch strukturell tief verwurzelt. Durch die Förderung von Nordseeöl, insbesondere der Referenzsorte Brent, besteht seit Jahrzehnten eine direkte Kopplung an die Entwicklung der globalen Energiemärkte. Ein hoher Ölpreis stärkt in der Regel die Leistungsbilanz des Landes und stützt damit den Wechselkurs. Hinzu kommt die überragende Stellung Londons als weltweites Handelszentrum für physische Rohstoffe und Derivate. An Börsen wie der London Metal Exchange oder dem ICE Futures Europe werden globale Notierungen für Metalle und Energie abgewickelt, was dazu führt, dass globale Rohstoffströme und Preisschwankungen unmittelbar auf die Nachfrage nach der britischen Währung durchwirken.

Die Stärke und die Kursentwicklungen des Zahlungsmittels werden von einer Vielzahl komplexer Einflussfaktoren gesteuert. An vorderster Front steht die Geldpolitik der Bank of England, deren Leitzinsentscheidungen und Inflationsbekämpfung direkt die Attraktivität für internationale Anleger bestimmen. Ebenso spielen fundamentale Wirtschaftsdaten wie das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosenquote, die Handelsbilanz sowie die allgemeine Fiskalpolitik der Regierung eine entscheidende Rolle. Neben diesen rein ökonomischen Metriken zeichnet sich die Währung durch eine hohe Sensitivität gegenüber politischen Entwicklungen aus. Politische Unsicherheiten, Regierungswechsel oder geopolitische Spannungen schlagen sich häufig direkt in erhöhter Volatilität nieder. Auch das globale Marktsediment und die allgemeine Risikoappetit der Investoren beeinflussen den Kurs maßgeblich, da in Zeiten internationaler Krisen oft Umschichtungen in andere Sicherheitsreserven stattfinden. Somit bleibt die britische Valuta ein faszinierendes Spiegelbild aus jahrhundertealter Tradition, moderner Finanzmarktarchitektur und globaler Wirtschaftsdynamik.

RW Predator zeigt „Long“ an

Unser Indikator, der sich einzig an der Bewegungsstruktur orientiert, zeigt ein frisches Long-Signal an. Er erreicht die Oberkante der „Long-Signalzone“. Blicken wir auf die jüngsten Kaufsignale zurück, so sehen wir, was der Indikator zu leisten im Stande ist: es gab in allen Fällen mindestens 300 Ticks gen Norden, nach einem solchen Setup.

Wer mit einer Preisbestätigung einsteigen will, kann seine Stop-Buy-Order auf 1,3415 setzen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein Top-Indikator generiert ein Long-Signal gemäß unserer Vorgehensweise. Ob mit oder ohne Preisbestätigung gilt von hier aus ein erstes Ziel 3 Cent höher, sprich bei etwa 1,3675 USD. Wir haben für diese Trading-Gelegenheit ein geeignetes Produkt ausgewählt, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,2825 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,3374 USD entspricht das einem Hebel von 24. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN11EE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,30 und 1,32 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN11EE ISIN DE000UN11EE7 Basispreis 1,2825 USD K.O.-Schwelle 1,2825 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 24 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.