Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein

Kaum etwas bringt Anlegern schneller Gewinne als Übernahmen. Nur leider ist auch kaum etwas schwerer vorhersehbar. Bis die meisten Anleger eine Übernahme-Nachricht erreicht, ist der Kurs schon gesprungen. Doch manchmal gibt es auch Ausnahmen. Dann nämlich, wenn es zunächst einmal nur ein Übernahme-Gerücht gibt.
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