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Mehrere Bieter interessiert

Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein

onvista · Uhr

Private-Equity-Firmen haben einen Dax-Konzern ins Visier genommen. Anhand früherer Transaktionen der potenziellen Bieter berechnen wir, was für Anleger drin sein könnte.

Jemand arbeitet in einem Krankenhaus.
Quelle: Adobe.com/illustrissima
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Kaum etwas bringt Anlegern schneller Gewinne als Übernahmen. Nur leider ist auch kaum etwas schwerer vorhersehbar. Bis die meisten Anleger eine Übernahme-Nachricht erreicht, ist der Kurs schon gesprungen. Doch manchmal gibt es auch Ausnahmen. Dann nämlich, wenn es zunächst einmal nur ein Übernahme-Gerücht gibt.

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