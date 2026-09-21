Plus
Kriselnder Autobauer

Volkswagen will Sparkurs wohl nochmals verschärfen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Quelle: Sport car hub/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Im Ringen um die nächste Sparrunde bei Europas größtem Autobauer Volkswagen dringt Markenchef Thomas Schäfer auf Tempo. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte Schäfer am Montag auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. "Wegschauen löst keine Probleme."

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Konkurrenz für Uber
Lucid und Bolt wollen 25.000 Robotaxis in Europa einsetzen17. Sept. · Reuters
Ein Elektroauto der Marke Lucid.
Berenberg sieht viele Herausforderungen
Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedreht16. Sept. · dpa-AFX
Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedreht
Analyse der Beratung EY
Deutsche Autobauer verlieren weiter an Bodengestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Autobauer verlieren weiter an Boden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin seinheute, 17:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen