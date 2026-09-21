PlusKriselnder Autobauer
Volkswagen will Sparkurs wohl nochmals verschärfen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Im Ringen um die nächste Sparrunde bei Europas größtem Autobauer Volkswagen dringt Markenchef Thomas Schäfer auf Tempo. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte Schäfer am Montag auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. "Wegschauen löst keine Probleme."
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