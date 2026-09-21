Vonovia unter Druck, Caterpillar mit Chance

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vonovia – Berlin wird zum Belastungstest

Das Berliner Wahlergebnis bringt neue politische Unsicherheit für Deutschlands größten Wohnungskonzern. Wie ernst sind Vergesellschaftungs-Debatte, Mietenthemen und regulatorischer Druck wirklich für die Aktie?

Bloom Energy – Der nächste große Wachstumsschritt?

Neue Energieprojekte, milliardenschwere Finanzierungspläne und der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren sorgen für neue Fantasie. Doch wie viel davon kann tatsächlich bei Bloom Energy ankommen?

Caterpillar – Comeback nach dem Rücksetzer?

Nach der jüngsten Korrektur sehen Analysten neue kurzfristige Katalysatoren bei der Aktie von Caterpillar. Rechenzentren, Energieinfrastruktur und ein robuster Markt für schwere Maschinen könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.