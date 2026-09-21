Märkte heute 21.09.2026

Vonovia unter Druck, Caterpillar mit Chance

onvista · Uhr

Heute analysiert Martin Goersch diese Einzelwerte: Telekom, Vonovia, VW, Novo Nordisk, Joby, Draft Kings, Microsoft, Alphabet, Bloom Energy, Caterpillar und Bitcoin.

onvista bei Google bevorzugen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vonovia – Berlin wird zum Belastungstest

Das Berliner Wahlergebnis bringt neue politische Unsicherheit für Deutschlands größten Wohnungskonzern. Wie ernst sind Vergesellschaftungs-Debatte, Mietenthemen und regulatorischer Druck wirklich für die Aktie?

Bloom Energy – Der nächste große Wachstumsschritt?

Neue Energieprojekte, milliardenschwere Finanzierungspläne und der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren sorgen für neue Fantasie. Doch wie viel davon kann tatsächlich bei Bloom Energy ankommen?

Caterpillar – Comeback nach dem Rücksetzer?

Nach der jüngsten Korrektur sehen Analysten neue kurzfristige Katalysatoren bei der Aktie von Caterpillar. Rechenzentren, Energieinfrastruktur und ein robuster Markt für schwere Maschinen könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Volkswagen (VW) Vz
Deutsche Telekom
Vonovia
Microsoft
Alphabet A
Bloom Energy
Bitcoin Kurs in Euro
Alphabet C
Caterpillar
Volkswagen (VW) ST
Novo Nordisk (ADR)
Joby Aviation
DraftKings
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichengestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternativegestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen