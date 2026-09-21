Vorläufiges Endergebnis: Linke gewinnt Berliner Wahl mit großem Vorsprung

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin mit 25,7 Prozent der Stimmen und großem Vorsprung vor den anderen Parteien gewonnen. Dahinter folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent), wie die Landeswahlleitung nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Die regierende CDU/SPD-Koalition hat damit ihre Mehrheit verloren./uk/DP/zb

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