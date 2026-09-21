Wahlkommission: Regierungspartei gewinnt Wahl in Russland

Moskau, ⁠21. Sep (Reuters) - Die russische Regierungspartei Einiges Russland hat nach offiziellen Angaben die Parlamentswahl klar für sich entschieden. Dies teilte die Zentrale Wahlkommission ‌am Montag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen mit. Demnach kam ⁠die Partei ⁠auf 57,83 Prozent der Stimmen nach 49,8 Prozent bei der vergangenen Wahl zum Unterhaus des Parlaments, der Staatsduma, im Jahr 2021. Mit dem Ergebnis sichert sich Einiges ‌Russland 355 der 450 Sitze ‌und behält damit ihre verfassungsändernde Mehrheit. Präsident Wladimir Putin hatte die Wahl als Test ⁠für die Unterstützung des Krieges in der Ukraine ‌dargestellt.

Kritiker werfen der russischen ⁠Führung vor, in dem streng kontrollierten politischen System keine abweichenden Meinungen zu dulden. Die meisten Kandidaten, die sich gegen ‌den Krieg aussprechen, ⁠wurden von der Wahl ⁠ausgeschlossen. Die liberale Jabloko-Partei sorgt sich um die Sicherheit ihrer Anhänger, nachdem zwei führende Vertreter wegen Äußerungen zu dem Konflikt zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren.

(Bericht von Marina Bobrova, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)