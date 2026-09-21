Wahlleitung: Kremlpartei Geeintes Russland gewinnt Duma-Wahl
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist nach der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß als Siegerin bestätigt worden. Die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko auf 57,83 Prozent der Stimmen, wie Wahlleiterin Ella Pamfilowa in Moskau bekanntgab./mau/DP/men
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