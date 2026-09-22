AKTIE IM FOKUS: Adidas klar erholt - Analystenlob aus den USA

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas haben sich am Dienstag deutlich von ihrer Chartunterstützung im Bereich von 140 Euro abgesetzt. Am frühen Nachmittag gewannen sie 3,7 Prozent auf 148,50 Euro. Damit notierten sie erstmals seit Ende Juli wieder über ihrer 21-Tage-Linie.

Die Gegenbewegung nach dem Kursrutsch um gut ein Viertel seit dem Jahreshoch Anfang Juli wurde laut Börsianer gestützt durch eine Empfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX. Deren Analyst Zeyn Burak setzte ein Kursziel von 200 Euro für Adidas an. So viel kosteten Adidas-Papiere zuletzt vor dreizehn Monaten. Burak setzt auf Neuheiten und eine Bereinigung der hohen Lagerbestände.

Die seit Sommer sogar noch etwas schwächeren Aktien von Puma erholten sich am Dienstag um moderate 0,6 Prozent und liefen damit auch dem MDax hinterher./ag/mis

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